Giulia Salemi dentro o fuori dal Gf Vip: Berlusconi ci ripensa

Nella “rivoluzione” attuata da Pier Silvio Berlusconi sul GF Vip, inclusa anche Giulia Salemi. Per lei game over.

Anche lei non farà più parte del cast del GF Vip, nonostante la sua conduzione della postazione social non sia sembrata particolarmente sopra le righe o fuori luogo. A questo punto sembra attuarsi la linea netta che rumors avevano delineato intorno a Pier Silvio Berlusconi che pare non voglia più piazzare nei suoi canali influencer e personaggi trash.

Si veda ad esempio la decisione di tagliare fuori anche l’opinionista Sonia Bruganelli, decisamente poco polite, e la povera Orietta Berti, assolutamente fuori contesto, per rimpiazzarle con una più autorevole Cesara Buonamici, che dal tg dovrà cimentarsi anche in un ruolo più “leggero”.

Di tutti i nomi storici del programma sembra per ora riconfermato solo Alfonso Signorini, che sta lavorando alacremente per “compiacere” la nuova strategia aziendale, ma ancora non si è giunti ad un accordo definitivo sui concorrenti della prossima edizione, tanto da vedere scomodate Maria De Filippi e Silvia Toffanin per i casting, evidentemente più allineate con le nuove direttive.

Nessun dorma…sonni tranquilli

Difficile dire a questo punto, cosa avrà in serbo la Rete ammiraglia Mediaset per la nuova edizione del programma, ma di sicuro c’è da aspettarsi un radicale cambio di rotta, alimentato da voci e dicerie di corridoio, che non fanno che riconfermare il trend tranchant di questa estate, con un Pier Silvio Berlusconi netto e deciso.

Dopo la lunga lista di nomi fatti tra i papabili concorrenti e opinionisti, ancora non è stato dato il responso decisivo e c’è sempre tempo per vedere scricchiolare qualche altra poltrona. Se questo accade tra i nomi noti, non osiamo immaginare cosa possa accadere nella compagine autorale, di sicuro impattata e stravolta da queste nuove decisioni.

Via dal Gf Vip. E ora?

TvBlog intanto ha confermato la notizia e ha fatto sapere che il ruolo di ‘esperta dei social’ del reality non è affatto stato eliminato insieme alla sua conduttrice e che a ricoprirlo, al posto della Salemi, sarà una giovane speaker radiofonica, Rebecca Staffelli (figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia).

Con eleganza e diplomazia, la Salemi ha dichiarato: “Mi dedicherò a nuovi progetti e ringrazio Mediaset per l’opportunità che mi è stata data”, ma di sicuro la dipartita le avrà lasciato un pochino di amaro in bocca.