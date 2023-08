“La rovina delle donne normali”: Myrta Merlino massacrata | Il colpo diretto che non si aspettava

Myrta Merlino presa di mira dai follower per uno scatto che la ritrae negli studi di Pomeriggio 5. Una fan la bacchetta per il look.

Tutto pronto o quasi per la nuova gestione della striscia pomeridiana di casa Mediaset, passata nelle mani di Myrta Merlino.

Dopo la dipartita forzata della D’Urso che sta alimentando pagine e pagine del gossip estivo, la giornalista è in studio a preparare la sua versione del programma Pomeriggio 5 e si mostra ai suoi fan, alle prese con i lavori in corso, insieme alla redazione, agli autori e agli addetti ai lavori.

Sappiamo ormai che la Merlino, vista la sua esperienza nell’ambito giornalistico, darà un taglio diverso al programma, che è poi il connotato che ha fatto virare Pier Silvio Berlusconi verso la scelta di un cambio di rotta, restituendo allo show un’impronta maggiormente informativa rispetto all’intrattenimento, che con la D’Urso sembra aver virato verso una deriva trash, non gradita al vertice.

Molte le frecciatine che l’ex padrona di casa ha rivolto a tal proposito sia alla Rete Mediaset che alla nuova conduttrice, difendendo chiaramente il suo operato svolto, a detta della D’Urso, sempre sotto indicazione e condivisione degli autori e mai di libera iniziativa. E non stentiamo a crederlo.

La Merlino ai blocchi di partenza

Se quindi la D’Urso impazza sul web con scatti che la mostrano sorridente e agguerrita, in questa estate che la vede al centro dell’attenzione mediatica, anche e soprattutto per via della curiosità di conoscere che ne sarà di lei nella prossima stagione televisiva, dall’altra la Merlino approfitta delle prove in studio per ingolosire i suoi follower, ma qualcuno non gradisce…

Cosa avrà fatto storcere il naso tanto da generare commenti spiacevoli sul conto della giornalista.

Non partiamo bene

In alcuni scatti pubblicati sul suo Twitter, la Merlino si fa vedere sorridente e al fianco del gruppo di lavoro, con indosso una camicia-vestito total white e un viso radioso e disteso. Look che non è stato apprezzato dalle fan della giornalista, tra cui spicca un commento particolarmente pungente: “No ti prego. Sembri una 18enne. Perché? Ma perché lo fate? Siete la rovina delle donne normali e per favore…. io amo noi donne, ma così è una presa per i fondelli!”.

No ti prego. Sembri una 18enne. Perché? Ma perché lo fate? Siete la rovina delle donne normali e per favore…. io amo noi donne, ma così è una presa per i fondelli! — Bellavia 💙💛  (@Bellavia76) July 31, 2023

L’interessata non ha ribattuto, ma il commento non è passato inosservato e qualche altro utente si è unito al thread. Insomma, sembra che “fresco e giovane” siano due aggettivi che mal si sposano con l’aspetto che la giornalista ha voluto mostrare fino ad ora e questi primi scatti hanno scatenato una fetta dei suoi follower che forse ne gradivano uno più sobrio e serioso. Forse qualcuno vi ha letto un tentativo di “svecchiare” la sua immagine per non sfigurare al cospetto di chi l’ha preceduta, ma indubbiamente in questo caso si tratterebbe di voli particolarmente pindarici…