Demeter: Il Risveglio di Dracula, il trailer ufficiale del film

Il trailer ufficiale italiano della pellicola in arrivo nei cinema il prossimo 10 agosto.

Il 10 agosto arriva nei cinema Demeter: Il Risveglio di Dracula: il trailer ufficiale italiano del film.

Dracula sta per tornare ancora una volta sul grande schermo. Il prossimo 10 agosto farà il suo arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane Demeter: Il Risveglio di Dracula, adattamento del settimo capitolo del celebre romanzo di Bram Stoker del quale è da poco uscito il trailer ufficiale italiano.

Il trailer ufficiale italiano di Demeter: Il Risveglio di Dracula

Dopo Renfield, film con protagonisti Nicolas Cage nei panni del celeberrimo vampiro e Nicholas Hoult in quelli del suo maggiordomo, sta per arrivare in sala una nuova rivisitazione del personaggio di Dracula. Ancora pochi giorni e tutti gli appassionati del genere horror potranno godersi questo Demeter: Il Risveglio di Dracula, diretto dal regista e sceneggiatore André Ovredal.

Il norvegese, dopo la direzione di Troll Hunter del 2010, ha già avuto modo di dirigere altre pellicole che possono essere incluse all’interno del genere horror come ad esempio Autopsy del 2016 o anche Scary stories to tell in the dark del 2019, senza dimenticare poi Mortal del 2020.

Per quanto riguarda il cast, sono presenti Liam Cunningham, noto per il ruolo di Davos Seaworth ne Il Trono di Spade, e David Dastmalchian, attore statunitense che era apparso ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan prima di prendere parte a diverse altre pellicole come ad esempio i tre film di Ant-Man di Peyton Reed o anche in Blade Runner 2049 e Dune di Denis Villeneuve. A completare il cast vi sono poi Corey Hawkins (Straight Outta Compton) e Aisling Franciosi (Il Trono di Spade).

Infine, ad interpretare Dracula è Javier Botet, attore spagnolo che ha già vestito i panni dell’antagonista in film horror come REC, Slender Man, Crimson Peak e The Conjuring – Il caso Enfield.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale italiano di Demeter: Il Risveglio di Dracula.

La trama di Demeter: Il Risveglio di Dracula

Adattamento come detto del settimo capitolo del romanzo di Stoker, questo Demeter si concentra di conseguenza sulla ciurma della goletta che dà il titolo al film ignara di trasportare Dracula e alle prese con il terrificante vampiro nel corso del viaggio dalla Transilvania a Londra. Un tragitto dal quale nessuno riesce ad uscirne vivo.

Dracula viene dunque mostrato all’interno della pellicola nella sua forma più crudele e spietata, una creatura chiusa in una gabbia di legno e pronta a venire fuori nel corso della notte sul malcapitato equipaggio della nave mercantile. Una volta che la Demeter sarà arrivata a destinazione, degli uomini a bordo non vi sarà praticamente rimasta alcuna traccia.