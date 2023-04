Got: in arrivo una nuova serie prequel

La HBO svilupperà una nuovissima serie prequel di Got.

Dopo House of the Dragon arriverà molto presto un’altra serie spin-off di Game of Thrones. Importantissime novità per tutti i fan dell’universo di Game of Thrones. Dopo la serie spin-off di House of the dragon, la HBO avrebbe infatti in programma la realizzazione di un altro prequel dell’acclamata e pluripremiata serie conclusasi dopo otto incredibili stagioni nel 2019.

La nuova serie prequel di Got

Il franchise di Game of Thrones sembra destinato ad espandersi ulteriormente nei prossimi anni. La HBO ha infatti l’intenzione di continuare ad esplorare altre storie relative ad altri personaggi. Nello specifico, l’idea sarebbe quella di concentrarsi sulla figura di Aegon I Targaryen, primo re del Continente Occidentale noto anche con il nome di Aegon il Conquistatore oltre che per essere stato non solo il conquistatore dei sette regni ma anche il fondatore della famosa dinastia dei Targaryen.

Al momento, tale progetto si troverebbe ancora nelle sue primissime fasi, per cui non si sa ancora praticamente nulla per quanto riguarda gli aspetti relativi a regia, sceneggiatura o cast. Secondo alcune indiscrezioni, in primo luogo si potrebbe procedere con la realizzazione di un film grazie alla collaborazione tra la stessa HBO e Warner Bros come base per poi sviluppare la serie: in particolare, lo show si concentrerebbe sul percorso compiuto da Aegon, che servendosi non solo del suo esercito ma anche dei suoi tre draghi è arrivato a conquistare ben sei regni di Westeros su sette con la sola ed unica eccezione di quello di Dorne.

Tali eventi, che hanno avuto luogo per la precisione circa 300 anni prima rispetto agli avvenimenti che vengono narrati in Game of Thrones, hanno portato Aegon a diventare non solo il primo re di Westeros ma anche la prima persona in assoluto a riuscire a sedersi sull’ambito Trono di Spade.

Il successo di House of the dragon

L’ultimo periodo è stato ovviamente segnato anche da House of the dragon, altra serie spin-off collegata all’universo creato dalla penna di George R.R. Martin la cui prima stagione si è conclusa da poco.

La serie, basata in parte sull’opera dello stesso Martin Fuoco e sangue, è ambientata all’incirca 190 anni prima degli eventi de Il trono di spade e 172 prima della nascita della Daenerys Targaryen interpretata come noto da Emilia Clarke.

Incentrata soprattutto sul personaggio di Viserys I Targaryen e sugli eventi della guerra civile dei Targaryen nota anche come Danza dei draghi, House of the dragon è stata enormemente apprezzata sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo tra l’altro il premio di miglior serie drammatica ai Golden Globe di questo inizio 2023. L’attesa per la seconda stagione, per la quale i lavori sono già ampiamente avviati, è di conseguenza già enorme.