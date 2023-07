La Maledizione della Queen Mary: il trailer del nuovo film horror con Alice Eve

Ecco tutto quello che devi sapere sul nuovo horror sovrannaturale con Alice Eve. Recupera qui il trailer e la data di uscita.

Dopo Insidious- La porta Rossa, torneremo tutti al cinema il 19 Luglio per un altro film horror d’eccezione nei cinema italiani con Eagle Pictures, prodotto dalla White Horse Pictures, la stessa del film The Woman in black, con Alice Eve e Joel Fry come protagonisti: La maledizione della Queen Mary.

Il film si prospetta come un mistery horror sovrannaturale e seguirà tre storie intrecciate che coprono la violenta disintegrazione di due famiglie a bordo di una nave: la peculiarità del film è che, proprio come film e serie tv simili come Dark o Outlander, seguirà queste storie intrecciate dal 1938 ad oggi, mescolando scene flashback, flashforward in un gioco tale da non far capire allo spettatore quale sia il presente e quale no.

Costrutti del genere ricordano molto per esempio, e come possiamo vivere dal trailer, film come Cloud Atlas (2012) che segue sei storie apparentemente del tutto differenti, in sei epoche diverse che però hanno tutte dei comuni denominatori e avranno tutte lo stesso finale. La maledizione della Queen Mary non sarà da meno: ecco tutti i dettagli e le curiosità del film che sicuramente non vorrete perdere.

Trama e Cast

La trama ufficiale del film recita così:

“Nel 1938 una famiglia di artisti salpa a bordo del maestoso transatlantico di lusso Queen Mary, ma La traversata dell’oceano si trasforma ben presto in un incubo quando il padre, David, viene assalito da una furia omicida, e uccide brutalmente tutta la sua famiglia, condannando la nave a un destino maledetto. Molti anni dopo la famiglia Calder si imbarca sulla Queen Mary per un viaggio di lavoro insieme al figlio Lukas.

Esplorando la nave, il bimbo si imbatte negli agghiaccianti spettri di quel passato di sangue, fino ad esserne completamente posseduto. Per salvare l’anima di Lukas, la famiglia Calder sprofonderà così in un incubo senza fine. Quali misteri si celano ancora negli spettrali corridoi della Queen Mary? Cosa dovranno sacrificare i passeggeri per arrivare alla fine del loro viaggio ancora in vita?”. Nel cast invece troviamo: Alice Eve nei panni della protagonista, Nell Hudson, Joel Fry, William Shockley, Tim Downie, Angus Wright.

Intanto è stato annunciato che molto probabilmente il film sarà il primo di una trilogia già pianificata di horror sulla RMS Queen Mary: anche questo film è stato interamente girato a bordo della nave originale, ad ora ormeggiata a Long Beach in California.