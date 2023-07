Saw X: il trailer mostra il ritorno del personaggio di Amanda

Il trailer del nuovo capitolo della celebre saga mostra il ritorno del personaggio interpretato da Shawnee Smith.

Come mostrato dal trailer ufficiale, in Saw X ci sarà il ritorno di Amanda Young a 14 anni di distanza da Saw VI.

Il prossimo mese di settembre arriverà nelle sale cinematografiche Saw X, nuovo capitolo della celebre saga horror iniziata nel lontano 2004 con lo storico Saw – L’Enigmista diretto da James Wan. Ad entusiasmare i numerosi fan del franchise è stato il recentissimo trailer ufficiale, che ha mostrato importanti dettagli per quanto riguarda i personaggi: dopo ben 14 anni, tornerà ad essere presente insieme all’iconico Tobin Bell (John Kramer/Jigsaw) anche l’Amanda Young interpretata da Shawnee Smith.

Saw X: il nuovo capitolo della saga dell’Enigmista

A ben sei anni di distanza da Saw Legacy del 2017, l’Enigmista è pronto a fare il suo ritorno sul grande schermo. Questo Saw X rappresenta per la precisione il nono film del franchise, il decimo in totale se si prende in considerazione anche lo spin-off del 2021 Spiral – L’eredità di Saw. A dirigere la pellicola è Kevin Greutert, che per quanto riguarda la saga di Saw ha già diretto Saw VI del 2009 e Saw 3D – Il capitolo finale del 2010 oltre ad aver lavorato al montaggio di tutti gli altri capitoli della serie.

Per quanto riguarda la trama, Saw X si va a collocare tra gli eventi di Saw – L’Enigmista e Saw II – La soluzione dell’enigma. Al centro della vicenda vi è ovviamente John Kramer/Jigsaw, che decide di dirigersi in Messico per sottoporsi ad una cura sperimentale allo scopo di riuscire a curare il suo cancro: il protagonista, resosi conto di essere finito coinvolto in una vera e propria truffa, deciderà però di vendicarsi alla sua maniera.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Saw X diffuso da Lionsgate.

Saw X: il ritorno di Shawnee Smith nei panni di Amanda Young

Oltre a quella dell’immancabile Tobin Bell nei panni dell’Enigmista, il trailer di Saw X ha rivelato anche la presenza di un altro personaggio storico del franchise. Si sta parlando come già detto poco sopra di Amanda Young, interpretata nella saga da Shawnee Smith.

Amanda riesce a sopravvivere ai contorti giochi dell’Enigmista nel primo film del 2004, dopodiché diventa una fedele alleata proprio di Jigsaw cercando di portare avanti il lavoro iniziato da quest’ultimo. Non resta ora che attendere qualche mese per scoprire in che modo questo capitolo andrà ad arricchire una trama già incredibilmente contorta, con una linea cronologica che vede tutti i film della saga profondamente intrecciati tra di loro.