Chiara Ferragni, è morta Matilde | Il dolore dell’influencer

L’influencer Chiara Ferragni ha dovuto dire addio alla sua amatissima Maty, la cagnolina che mostrava spesso ai follower.

Lutto in casa Lucia-Ferragni. La cagnolina Matilde si è spenta il 29 luglio e la sua padroncina Chiara Ferragni lo ha comunicato su Instagram con un lungo messaggio molto commovente. La cagnolina era un bulldog francese, aveva ormai 13 anni e accompagnava l’influencer da quando era molto giovane.

I follower si erano abituati alla sua presenza perché lei la postava spesso sui social, con foto e video, dove la chiamava affettuosamente “Maty“. Maty era una figura molto importante all’interno della famiglia di Fedez e Chiara e aveva visto nascere entrambi i loro figli, Leone e Vittoria.

Matilde era diventata così popolare che la sua padrona aveva deciso di aprire un profilo Instagram dedicato interamente a lei: l’account aveva in poco tempo ottenuto oltre 400mila fan. I bulldog francesi sono una razza che piace molto all’interno della famiglia, tanto che anche la sorella minore Valentina Ferragni ne ha uno: si tratta di un maschio e si chiama Pablo.

Chiara Ferragni, l’addio a Maty

La perdita di Matilde è stato un duro colpo per Chiara Ferragni, che ha deciso di dedicare alla cagnolina un lungo e commovente post su Instagram. La bulldog ormai aveva raggiunto una certa età per la sua razza; inoltre nel 2020 aveva anche combattuto contro un tumore, da cui poi però era guarita dopo alcune terapie affrontate a Milano e a Zurigo.

La fashion blogger ha scritto dato l’ultimo saluto al cane con delle parole molto dolci, ricordando che proprio Maty le aveva fatto conoscere Fedez. “Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai ‘creato’ quella che è la nostra famiglia: eri tu ‘il cane di Chiara Ferragni’ di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I follower hanno subito espresso le loro condoglianze all’imprenditrice, commentando il post con delle parole di conforto. Anche molti vip le hanno scritto, mostrandole la loro vicinanza.