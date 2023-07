Chiara Ferragni compra una casa sul Lago di Como | Ecco quanto vale

Chiara Ferragni acquista una villa extra lusso con arredamento da sogno e un panorama unico.

Ferragni e suo marito Fedez hanno realizzato uno dei loro sogni, comprare una casa sul lago di Como. In realtà Chiara aveva dichiarato già da tempo che uno dei suoi sogni era comprare una casa sul Lago di Como per passar le vacanze con la famiglia.

Alcuni mesi fa Chiara è stata paparazzata insieme a Fedez e ai loro bambini, Leone e Vittoria, mentre faceva un importante sopralluogo con il suo architetto presso la magnifica dimora che, ora, sembra aver acquistato definitivamente. Ma quanto vale?

Crisi superata tra Chiara e Fedez

Dopo Sanremo era scattata la Crisi gate tra Chiara, madrina d’eccezione, e Fedez, che le aveva rubato la scena facendo parlare del suo bacio con Rosa Chemical. Adesso la coppia sembra aver superato ogni crisi, lasciandosi alle spalle mesi turbolenti legati anche alla malattia di Federico.

Tra i due sembra essere tornato il sereno e sono più innamorati che mai, tra l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez 2, il 18 maggio su Prime Video e l’acquisto di questa villa extra lusso. La coppia ha festeggiato a Portofino, come da tradizione, il loro anniversario di matrimonio. Un weekend all’insegna dell’amore.

Quanto vale la villa

Finalmente, Chiara Ferragni ha realizzato uno dei suoi tantissimi desideri: l’acquisto di una villa privata nella splendida cornice del Lago di Como. Come l’influencer più famosa al mondo, ha reso pubblica la notizia proprio sulla pagina Instagram, condividendo diversi dettagli di questa bellissima dimora extra lusso che utilizzerà per trascorrere giornate speciali con la sua famiglia e i suoi amici, sia in estate che in inverno. La villa si trova nelle vicinanze di quella di George Clooney.

Adesso è caccia al prezzo. Quanto vale la villa dei Ferragnez? Secondo i fan esperti del settore, la villa sontuosa vale sui 5 milioni di euro e si troverebbe a Pognana Lario, un borgo della Provincia di Como, con poco più di 700 abitanti, che ha sempre avuto un posto unico e speciale nel cuore di Chiara e Fedez. L’influncer ha mostrato i dettagli: spa privata, super salone e camera da letto di lusso per i Ferragnez. Il post pubblicato dalla stessa Ferragni ha scaturito tantissimi commenti negativi, specie da parte degli haters, pronti a distruggere qualsiasi sogno.