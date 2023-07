Fedez a casa da solo coi figli: i fan notano un dettaglio | Dov’è finita Chiara

Fedez si mostra beato e felice insieme ai suoi figli a casa, ma i fan insorgono: “Dov’è Chiara Ferragni”? I fan hanno paura, c’è di nuovo aria di crisi tra “I Ferragnez“? Sarebbe veramente un peccato, in quanto sono una bellissima famiglia.

Dov’è finita Chiara Ferragni? Sono molti i fan che si sono fatti questa domanda, dopo aver visto quella storia Instagram, postata da Fedez dove si vede il cantante con i suoi figli, ma senza sua moglie. È veramente di nuovo crisi tra di loro? Dopo quel periodo buio appena superato, si sperava che la famiglia potesse godersi la pace ritrovata.

I Ferragnez possono piacere o meno, quello è un altro discorso, ma come famiglia non c’è niente da dire, sono belli da vedere insieme e con i figli, mamma Chiara e papà Federico sono amorevoli e premurosi. Speriamo quindi che la maretta che c’è tra i due possa essere risolta nel breve.

Chiara Ferragni e Fedez sono di nuovo “ai ferri corti”?

Prima di parlarvi del periodo out di Fedez e Chiara Ferragni, vogliamo svelarvi una curiosità che forse in molti non sapevano. Come saprete, “I Ferragnez” risiedono a Milano da sempre eppure, come location per il loro matrimonio avvenuto nel 2018, i due avevano deciso di sposarsi in Sicilia. Conoscete il motivo?

A rispondere a questo quesito ci ha pensato tempo fa Chiara stessa la quale ha rivelato: “Ma lo sapete che sono per metà siciliana? La famiglia di mia mamma è tutta di Catania e io amo questa terra, non a caso ho scelto di sposarmi qui nel 2018”.

Non è quello che sembra?

Fedez si è mostrato da solo a casa con i figli e i fan si domandano dove possa essere finita la moglie, Chiara Ferragni? C’è chi sospetta già una nuova crisi in famiglia, altri, possibili riacutizzazioni di problemi di salute di lui, insomma per i “Ferragnez“, prospettano tutti le ipotesi più nere. In realtà, da quello che si è capito, semplicemente Chiara Ferragni si è concessa una vacanza da sola in Sicilia con le sue amiche di sempre, in un super lussuoso catamarano, per un tour alle Eolie.

Fedez è stato con i suoi figli in Sardegna per qualche tempo, facendo sorridere i follower per le scenette buffe insieme a Leone e Vittoria. Attualmente, Federico e prole sono arrivati anche loro in Sicilia, precisamente a Sciacca e si stanno godendo non solo il clima estivo, ma papà Fedez si sta preparando a presentare la sua nuova bibita, Boem creata con Lazza. Anche la Ferragni, tra una nuotata e l’altra, continua a lavorare, postando foto dei vari brand con cui collabora, per non parlare dell’evento a Panarea al quale sta partecipando.

Dai cuori che la Ferragni ha inserito a tutte le storie di Fedez, possiamo presupporre in realtà che i due siano lontani solo per esigenze lavorative o semplicemente di scelta di coppia. Speriamo quindi che tra i due sia tutto “rose e fiori”. Ovviamente per i prossimi aggiornamenti non ci resta che monitorare le loro vacanze estive.