Valentina Ferragni: i fan le chiedono se è pronta per una nuova storia e lei risponde così

Valentina Ferragni, di nuovo single dopo 9 anni, alla domanda di un fan su instagram risponde in un modo del tutto inaspettato. Scopri cosa ha detto.

Valentina Ferragni, la più piccola tra le sorelle Ferragni, oggi si trova a Parigi per assistere alle varie sfilate di moda dei brand più in voga del settore al momento, che in questi giorni stanno presentando le nuove collezioni per l’anno che verrà: Dior, Schiaparelli o Alexandre Vauthier per esempio, sono nella città della moda per mostrare le loro collezioni autunno/inverno 2023/2024.

In questo contesto frenetico e stimolante però, l’influencer non ha trascurato i suoi follower e tra un evento e l’altro ha deciso di dedicarsi ai suoi fan mettendo a disposizione il box domande che permette a tutti coloro che visualizzano la sua stories, di poterle porre una domanda a cui lei potrà decidere se ricondividere la risposta o meno.

Un fan ha deciso di porle la fatidica domanda: “Sei pronta per un nuovo amore?” . Ecco cosa ha risposto Valentina Ferragni.

La risposta di Valentina

Valentina Ferragni, la più piccola in casa Ferragni, è solita mettere nelle sue stories dei box domande a disposizione degli utenti, cosìcchè chi la segue può essere libero di chiederle tutto ciò che desidera.

Da quando però l’influencer si è lasciata con il modello e influencer alla fine del 2022, Luca Vezil, dopo una relazione durata più di nove anni, l’argomento principale delle domande, e il più gettonato, è proprio l’amore. Un fan infatti ha chiesto a Valentina: “Sei pronta per un nuovo amore?” domanda a cui l’influencer ha risposto con: “Non penso che sia necessario essere pronti per un nuovo amore ma credo che le cose belle accadano nei momenti più inaspettati, così come le persone. Quando si pensa ‘Non è il momento giusto’ è invece, proprio in quel momento che capitano le cose migliori. Si, credo ancora nell’amore”. La sorella minore delle Ferragni è stata di recente paparazzata con un ragazzo di cui lei però non ha mai parlato: che faccia riferimento a quello o è solo un modo per dire di godersi la vita?

Non lo sapremo mai con certezza assoluta, fatto sta che Valentina Ferragni ha risposto anche ad una fan che chiedeva quale fosse il suo rapporto con Chiara e Francesca Ferragni, domanda a cui lei ha risposto così:

“Io ho un rapporto bellissimo con le mie sorelle. Siamo davvero unite e ci sentiamo tutti i giorni, se non è possibile telefonicamente, usiamo Whatsap, abbiamo un gruppo che si chiama sorelle“.