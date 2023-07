Flavio Insinna: anche lui lascia la Rai? Quale sarà il suo nuovo programma

Il conduttore Flavio Insinna potrebbe presto lasciare Rai per un altro palinsesto. Pare, infatti, che abbia ricevuto un’offerta molto vantaggiosa.

Senza dubbio, Flavio Insinna è uno dei volti più noti della televisione italiana. Ormai vanta diversi decenni di carriera, durante i quali ha presentato per la maggior parte quiz show: tra i più famosi dobbiamo citare Affari tuoi e L’eredità. Quest’ultimo è uno dei programmi a cui lavora da più tempo, ma dalla prossima stagione è già stato confermato che il timone passerà a un altro grande collega, Pino Insegno.

Il conduttore ha già dato l’addio ufficiale alla sua amata trasmissione, ringraziando tutti, dal pubblico, ai concorrenti, agli addetti ai lavori, con un discorso molto commovente. “Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore con la voglia di ringraziare chi mi ha voluto, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai tutti, davvero. E l’applauso per la Rai ci sta tutto, così come per tutte le squadre. Poi voi vedete me, ma qui siamo mille a lavorare“.

Flavio Insinna, quindi, si ritroverebbe scoperto, ma potrebbe avere un piano di riserva. Sembra, infatti, che un altro canale molto attivo – appartenente a un altro palinsesto, diverso da Rai – abbia fatto al conduttore una proposta molto interessante.

Flavio Insinna passerà a La 7? Il posto vacante a Lingo

Da qualche tempo, i produttori di La 7 stanno cercando un volto nuovo per condurre Lingo. Si tratta di n altro quiz show, che un tempo era presentato da Caterina Balivo. Di recente, i produttori hanno deciso di riprendere in mano il progetto e trasmetterlo al pomeriggio.

Mancherebbe, solo, un conduttore. Per il momento non è stata presa alcuna decisione ufficiale, ma Andrea Salerno, che gestisce la rete, è stato chiaro: si cerca una personalità di spicco, che sappia farsi notare. Così riporta Tv Blog: “Chi sarà il conduttore della nuova edizione di Lingo, in onda nel 2024 su La7? La domanda al momento non ha una risposta ufficiale, ma il concetto che viene espresso con convinzione dalle parti della rete diretta da Andrea Salerno suona più o meno così: “Cerchiamo un nome forte“.

Proprio Tv Blog ipotizza che questo nome potrebbe appartenere a Flavio Insinna: l’idea sarebbe quella di provare a spostare un volto noto Rai dei classici programmi preserali su un canale e su un orario diverso. Al momento non ci sono comunicazione ufficiali, e lo stesso conduttore non ha dichiarato nulla in proposito. Il pettegolezzo, tuttavia, sta già circolando sui social, in particolare su Twitter. Vediamo come si evolverà la situazione.