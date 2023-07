Pino Insegno spiega perché Ainett Stephens non tornerà | Ecco cosa è successo

Il conduttore tornerà nel palinsesto RAI 2023/2024 con Il Mercante in fiera ma con lui non ci sarà Ainett Stephens. Ecco perché.



Pino Insegno torna alla ribarta nei palinsesti RAI anche grazie al rimpasto della direzione dopo l’ascesa al governo della Presidente Meloni. Nella prossima stagione 2023/2024 quindi tornerà il conduttore Mediaset alla guida del programma Il Mercante in Fiera, il programma del popolare gioco di carte natalizio in cui i concorrenti vanno incontro al fato cercando di affidarsi il più possibile al loro istinto…e alla loro carta.

Il programma era incentrato moltissimo sulla figura del mercante, interpretato da Pino Insegno, che spesso induceva i concorrenti a perdere a causa dei suoi giochetti mentali e la figura della gatta Nera, intepretata dalla modella Ainett Stephens. La chimica tra conduttore e gatta Nera era un ottimo incentivo che mandava avanti il programma, soprattutto grazie ai siparietti comici che intercorrevano tra i due.

Solo che come negarlo: la gatta nera era solo una soubrette inserita all’interno dello show come mero oggetto decorativo, una figura sicuramente abbastanza denigratoria per il sesso femminile, oggettificato dal pubblico e dal conduttore fino all’osso.

Ed ecco la notizia: Pino Insegno non condurrà il programa con Ainett Stephens. Quale sarà il motivo?

La gatta nera non ci sarà

A distanza di 17 anni, il conduttore riproporrà quel quiz nel preserale di Rai2 ma con lui non tornerà Ainett Stephens.

A spiegare il perché è stato lo stesso Pino Insegno ai microfoni di DavideMaggio.it in cui ha detto che: “Il nostro pubblico è quello dei ragazzi dagli 8 anni ai 28. Il Mercante in Fiera è un gioco conosciuto, si gioca in famiglia da sempre e ha delle carte molto intelligenti che realizzò un disegnatore. Lasceremo il Lattante ma magari ci saranno anche nuove carte come l’Influencer e il Rapper. Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni. La scelta è stata ponderata non troppo lungamente perchè Il Mercante in Fiera ebbe già un bellissimo successo. E’ vero che il tempo è passato ma non cambia l’ideale di quello che vogliamo fare. Andava in uno slot fortissimo contro il Tg1 e il Tg5 intercettando tantissimi giovani tant’è che qualcuno in quel periodo si arrabbiò.”

“Fate un ascolto un po’ troppo alto, cerchiamo di mitigarlo. Oggi la mia conduzione sarà un po’ più matura, cercherò di essere più mirato. Mi sono rivisto, ero troppo esuberante anche se ha portato bene”