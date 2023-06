Caterina Balivo ripulisce la spiaggia dai rifiuti, ma c’è chi la critica | Scopri perché!

La conduttrice napoletana ha contribuito a ripulire una bellissima spiaggia con la sua famiglia ma i fan la criticano. Il motivo? Non aveva i guanti. Scopri cosa è successo.

La conduttrice televisiva e ex modella italiana Caterina Balivo si è impegnata in ambito ambientale con la sua famiglia, cercando di ripulire una bellissima spiaggia vicino la sua casa al mare e ha postato tutto sul suo profilo instagram invitando i suoi followers a fare lo stesso.

Iniziative #spiaggiepulite sono sempre in atto da parte di associazioni per la tutela dell’ambiente dove onde di persone si armano di guanti, sacconi per l’immondizia e bastoni per rimuovere dalle nostre bellissime spiaggie rifiuti di ogni tipo trasportati dai fiumi che inevitabilmente si riversano poi in mare: l’obbiettivo non è solo quello di eliminare rifiuti sgradevoli da trovare mentre si prende il sole ma anche quello di tutelare la flora e la fauna in loco, tutte quelle piccole biodiversità che sono purtroppo a rischio a causa delle microplastiche che si staccano da questi rifiuti.

Caterina Balivo ha aderito a questa iniziativa e con la sua famiglia, è scesa in spiaggia all’Argentario e insieme a suo marito Antonio Maccanico e ai suoi due bambini, ha compiuto questo gesto puramente simbolico, riempiendo però ben 4 sacchi di immondizia. Ecco cosa ha detto.

La sensibilizzazione di Caterina Balivo

Il gesto #spiaggepulite di Caterina Balivo è stato puramente simbolico: cercava di spronare le persone a fare lo stesso e soprattutto a sensibilizzare quelli dei piani alti alla gravità della situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La conduttrice televisiva infatti, nonostante si trattasse di una pulizia “una tantum” è riuscita a riempire con la sua famiglia ben 4 sacchi di spazzatura: tutta immondizia che si trovava sulla spiaggia vicina alla sua casa al mare.

Nel suo post di instagram ha scritto: “Ogni anno, con la mia famiglia, mi occupo della pulizia di una spiaggia accanto casa nostra. E’ uno spazio molto selvaggio dove quest’anno abbiamo raccolto oltre quattro sacchi molto grandi di plastiche e altri materiali non riciclabili. Mai come quest’anno abbiamo capito quanto sfruttiamo il nostro territorio e abbiamo visto la bellezza delle nostre città e dei nostri mari dopo il lockdown. Abbiamo l’occasione quindi di tornare ad apprezzare un’equilibrata convivenza tra noi e la natura. Non sprechiamo questa chance perché come dice Guido Alberto: ‘Dobbiamo essere tutti bravi perché la natura soffre troppo!’. Il nostro pianeta ha bisogno di noi, ogni giorno. E ogni piccolo gesto può essere il motere di una grande rivoluzione”.

Oltre ai commenti di ammirazione però c’è chi è riuscita a criticarla per il fatto che nessuno di loro portasse dei guanti, chi in modo gentile ed educato e chi invece solamente cercando di insultare. A tutte queste persone Balivo si è giustificata così: “Li avevamo dimenticati. Comunque si meglio metterli, quindi quando tu lo farai, perché lo farai vero?, mettili”.