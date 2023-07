Putiferio sconcertante su Sandra Milo: “Ho fatto solo finta” | Lo ha confessato poche ore fa

Sandra Milo ha scatenato un putiferio sconcertante, l’ha confessato poco fa, lei ha sempre fatto finta. Shock tra i suoi seguaci, le sue parole cambiano la situazione, è pazzesco come si possa essere convinti di una realtà, quando la verità è completamente diversa.

Ha scatenato un putiferio e forse non se n’è resa neanche conto. Sandra Milo, ha confessato tutto poche ore fa, lei ha sempre finto e adesso l’ha ammesso davanti a tutti. Sono parole molto forti le sue, che cambiano veramente tutto quello che i suoi follower hanno sempre pensato, non sarà facile per loro digerire questa notizia.

Sandra Milo è la nota cantante, conduttrice e personaggio dello spettacolo di 90 anni, che all’apice della sua carriera ha fatto la storia, nel mondo dello spettacolo. Di cose, vista la sua età, ne ha viste, ha visto l’evoluzione delle mode e dei personaggi dell’epoca coinvolti, tra scandali e paparazzate, la Milo ne avrebbe molte da raccontare.

Sandra Milo ha sempre mentito e ora lo ammette

Sandra Milo, nonostante la sua età, non ci pensa proprio a stare a casa a fare “la calzetta”, ma continua a sfoggiare i suoi look sempre diversi e particolari. Da pochi giorni è finita sulla copertina di Flewid Book, mentre si mostra con il suo costume da bagno, per portare avanti un messaggio molto forte.

Basta criticare le persone solo per il loro aspetto fisico o l’età, come sostiene la Milo, siamo tutti uguali: “Non permettete a nessuno di farvi sentire il peso della disuguaglianza. Io sono uguale a voi come voi siete uguali a me. Non ci sono differenze ma solo particolarità che ci rendono unici pur essendo simili gli uni con gli altri…la vecchiaia, se vissuta bene, è una gran bella stagione della vita. Eppure la forza evocativa delle immagini non lascia spazio alcuno ai fraintendimenti…”.

Le dive non esistono più?

Sandra Milo l’ha confessato poche ore fa, dopo essere apparsa sulla rivista, Deluge, in realtà ha mentito spudoratamente. Ma cosa direte voi? Semplicemente il suo atteggiarsi da diva, in quanto nella realtà l’attrice ha confessato di non essere così. Ha dichiarato di essersi divertita ad interpretare un personaggio, ma è felice, dopo aver finito il servizio fotografico, di essere tornata a casa, alla sua vita vera.

Inoltre fa una lunga riflessione sul cambiamento del termine diva attuale, in passato c’erano la Garbo e la Dietrich, nulla a che vedere con le influencer di oggi: “Oggi avrebbe senso parlare ancora di divismo? Oggi che i veri divi, che godono di vasta popolarità fra i giovani tanto da venir mitizzati, sono rappresentati dagli influencer e dai tiktoker…oggi che non esistono più le star del cinema come le divine Greta Garbo e Marlen Dietrich che assumevano atteggiamenti distaccati ed eccentrici, quasi di aristocratico snobismo per nascondere dolorose verità…”.

È interessante leggere tutto il post che ha scritto Sandra Milo