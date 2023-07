RuPaul’s Drag Race, Adore Delano fa coming out

La star di RuPaul’s Drag Race Adore Delano ha terminato l’intervento di transizione e ha fatto coming out come donna trans.

Senza dubbio, RuPaul’s Drag Race è uno dei programmi più famosi della televisione statunitense, nonché uno dei più significativi per il mondo delle Drag Queen. Da tantissimi anni, ormai, le drag queen di tutto il mondo si sfidano sulla passerella dello show, allo scopo di dimostrare qual è la drag queen migliore, ovvero colei che più è capace di cogliere i vari temi delle sfide e tenere il palcoscenico.

Con il tempo, il format si è diffuso anche al di fuori degli USA ed è arrivato, per esempio, anche in Italia. Qui al momento conta due stagioni e ha visto la conduzione di Tommaso Zorzi. Ancora oggi, tuttavia, la versione più popolare resta quella statunitense, che ha visto centinaia di concorrenti.

Tra queste, una delle più note è Adore Delano, che aveva partecipato alla sesta edizione. Anche dopo la fine dello show, ha continuato a coltivare una certa popolarità e solo pochi giorni fa ha fatto un coming out molto importante. Ha annunciato di aver avviato il suo percorso di transizione e di essere quindi una donna transessuale.

Adore Delano, il coming out: “Sono una donna trans”

Adore Delano ha spiegato tutti tramite i social. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo reel, dove ha spiegato di aver ufficialmente intrapreso il suo percorso di transizione e di aver già effettuato alcuni interventi per rendere i lineamenti del suo viso più dolci e femminili. Ha poi aggiunto che ne subirà altri in futuro, sempre estetici, durante i primi mesi del 2024.

Ha dichiarato di essere una donna trans e che continuerà a usare i pronomi she/her. La drag queen non è la prima ad avviare un percorso di transizione M to F nella storia di Drag Race USA. In totale oggi, dopo ben quindici stagioni, sono diciannove le donne trans che hanno partecipato allo show di RuPaul.

La prima fu Sonique, che partecipò alla seconda stagione, durante la quale confessò che non aveva avuto un passato semplice e che i suoi genitori la costrinsero ad arruolarsi, nel tentativo di farla diventare più maschile. Le altre ex concorrenti oggi donne trans sono Carmen Carrera, Stacy Layne Matthews, Kenya Michaels, Jiggly Caliente, Leshauwn Beyond, Monica Beverly Hillz, Honey Mahogany, Gio Gunn, Kelly Mantle, Laganja Etranja, Peppermint, Aja, Eureka, Gigi Goode, Willow Pill, Jasmie Kennedie e Bosco.