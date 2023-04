Addio Flavio Insinna, il noto conduttore appeso ad un filo | Stavolta rischia seriamente

Stavolta il noto conduttore rischia seriamente, il destino di Flavio Insinna è letteralmente appeso ad un filo, potremmo non vederlo mai più, non sarebbe giusto è sempre stato un personaggio molto amato, uno scenario simile non se lo meritava proprio.

Flavio Insinna stavolta rischia seriamente, la vita del noto conduttore è veramente appesa ad un filo, non è giusto essere trattati così, proprio lui che ha sempre dato tanto. Potremmo non vederlo mai più e i fan sono già in subbuglio. Dopo tanti anni sarebbe veramente uno shock se dovesse accadere veramente quello che dicono.

Il noto personaggio televisivo Flavio Insinna ha sempre lavorato in diversi settori nel campo dello spettacolo, potendosi così definire un artista completo, ha lavorato in teatro, ha recitato in film, fiction, è stato un conduttore e così via. In ogni ruolo in cui si è cimentato ha sempre avuto successo, per questo i fan sono scioccati al pensiero che il suo destino oggi sia appeso ad un filo.

Flavio Insinna, con lei la casa è illuminata

Flavio Insinna è il noto conduttore televisivo e attore italiano nato a Roma nel 1965. Grazie al suo mentore, nonché professore, Gigi Proietti, Flavio si è diplomato nel 1990 al Laboratorio di esercitazioni sceniche. Dopo essere uscito da scuola, ha iniziato subito a lavorare, dividendosi tra gli spettacoli teatrali, film, serie tv e come conduttore. Tra i tanti suoi lavori che l’hanno reso celebre ci sono stati Don Matteo, Distretto di Polizia, Dio vede e provvede, Il partigiano Johnny, Metronotte, Ex, La Corrida, Affari tuoi, L’eredità, Boss in incognito e così via.

Flavio per quanto riguarda la sua vita privata, è stato insieme per molti anni con la sua fidanzata storica, Mariagrazia Dragani, con la quale si sarebbe dovuto sposare nel 2016, quando per ragioni mai rivelate, l’uomo decise di annullare le nozze e mettere la parola fine alla loro relazione. Oggi Flavio Insinna ha trovato di nuovo la felicità grazie ad Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi. I due appena si sono visti hanno avuto il classico colpo di fulmine, come ha dichiarato Flavio: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. La casa risplende della sua luce: irradia tutto. E quando non c’è la differenza si vede”.

Flavio Insinna addio?

Il destino lavorativo di Flavio Insinna è appeso ad un filo, il noto conduttore questa volta rischia seriamente. Dai recenti rumors molto insistenti, pare che dal prossimo anno, alla conduzione della nuova stagione del programma Rai, L’Eredità, non ci sarà più Flavio, ma prenderà il suo posto Pino Insegno, latitante da diversi anni dal ruolo di conduttore.

Per il momento nulla è stato ancora smentito o confermato, non ci resta quindi che aspettare il prossimo comunicato il quale molto probabilmente arriverà nel periodo estivo, visto che la messa in onda della nuova stagione dello show-game è slittata a fine anno.