In arrivo su Paramount+ due serie coreane: “A Bloody Lucky Day” e “Queen Woo”

In arrivo altre due serie tv coreane sull’emittente di streaming, Paramount+. Stiamo parlando di A Bloody Lucky Day e Queen Woo, le quali promettono, dopo aver letto la trama, degli ascolti molto alti.

Dopo il successo della serie tv drammatica coreana Yonder, trasmessa in Italia dall’11 aprile 2023 su Paramount+, la nota piattaforma di streaming ha deciso di arricchire il suo database con altre due serie tv sempre coreane, stiamo parlando di A Bloody Lucky Day e Queen Woo. I prodotti televisivi asiatici stanno guadagnano un grosso consenso non solo nel nostro Paese, ma anche negli altri Stati, i quali hanno deciso di investire molto sul mercato estero.

Paramount+, diciamo che vuole seguire la sua grande rivale Netflix, la quale ha ottenuto un boom di ascolti grazie alla serie tv coreana che è diventata un cult soprattutto tra i giovani, Squid Game. Le piattaforme di streaming visto il notevole successo che stanno ricevendo grazie al mercato televisivo asiatico, si stanno facendo concorrenza le une con le altre per riuscire ad accaparrarsi i titoli migliori da mostrare in esclusiva ai loro abbonati.

Cosa sappiamo di queste due serie tv?

Paramount+, come dicevamo ha acquistato i diritti di messa in onda di due serie tv di punta del mercato coreano, trasmesse sulla loro emittente televisiva, Tving. Queste due serie sono rispettivamente, A Bloody Lucky Day e Queen Woo, le quali saranno trasmesse prossimamente in Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

La serie A Bloody Lucky Day seguirà le vicende di un tassista il quale durante il suo normale giro di lavoro, rimarrà coinvolto in terribili eventi per via del suo ultimo cliente il quale si rivelerà essere un serial killer. La serie è stata diretta da Pil Gam-Sung, scritta da Kim Min-sung e Song Hanna e prodotta da CJ ENM Studio Dragon, The Great Show e Studio N. Per il momento sappiamo che il tassista sarà interpretato da Lee Sung-min, mentre il serial killer vedrà il volto di Yoo Yeon-seok.

Invece, la serie Queen Woo, si concentrerà invece sulle diatribe familiari che avverranno dopo la morte del re di Goguryeo. Chi riuscirà a sposare uno dei fratelli del re per riuscire a prendere il trono? Ecco che Woo Hee riuscirà a diventare regina per la seconda volta, ma a che prezzo? La serie è diretta da Jung Se-kyo, grazie ad una sceneggiatura di Lee Byoung-hak. L’attrice che interpreterà la monarca sarà Jun Jong-seo.

Il successo di questa “apertura di vedute”

Come preannunciato in precedenza, Paramount+, trasmetterà sul suo portale di streaming due nuove serie tv coreane, rispettivamente, A Bloody Lucky Day e Queen Woo. Il responsabile di Tving, Hye-jung Hwang si è dichiarato entusiasta di questa “apertura mentale”:

“Recentemente, colorate serie originali Tving in diversi generi come azione fantasy, thriller e dramma storico sono entrate nella competizione globale per la cerimonia di premiazione sia a livello nazionale che all’estero. Continueremo ad espandere la competitività globale di K-content con serie originali ben fatte che presentano una grande scala e una visione del mondo unica”.