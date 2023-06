Lady Gaga: confermato il film “Chromatica Ball Tour” | I fan in delirio

La cantante Lady Gaga ha annunciato il suo nuovo film su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Sempre più attrice, sempre più artista. Lady Gaga, cantante di origine italiana, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, nella giornata di venerdì 16 giugno ha annunciato sui social la grande news. Così come è stato confermato anche da Variety, l’artista sta lavorando al suo attesissimo film dal titolo Chromatica Ball Tour. Nel post condiviso ha parlato di entusiasmo, gratitudine, gioia per l’amore incondizionato che riceve ogni giorno dai suoi fan.

Presto vedremo Lady Gaga, nei panni di Harley Quinn insieme a Joaquin Phoenix nel film Joker: Folie à Deux diretto da Todd Phillips, in uscita ad ottobre 2024. Nel mentre, è stata nominata co-presidente del Comitato delle Arti e Discipline Umanistiche dal Presidente Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti continua a dimostrare il suo apprezzamento per l’artista, che si era già esibita durante la giornata della sua inaugurazione.

Su Instagram, la cantante ha condiviso un dolcissimo post di ringraziamento in cui ha descritto il grande progetto cinematografico. Ecco un estratto del post pubblicato ieri:

Oggi volevo condividere con voi un momento più personale, so di non averlo fatto molto ultimamente e alcuni di voi desiderano davvero che condivida di più il mio processo artistico.[…] Ho scritto e prodotto musica per un progetto speciale, mi sono preparato per mesi sviluppando il mio personaggio per Joker, ho girato Joker per molti mesi (un periodo molto introspettivo ), ho gestito la mia start-up Haus Labs, svolto attività filantropiche e inoltre ho lavorato al montaggio del film The Chromatica Ball. In molti anni il mio amore per l’arte, la musica, la moda e il sostegno alla comunità non è mai stato più appagante. Questo periodo per me stesso è stato curativo e ricaricante per il mio cuore, mente, corpo e creatività: creare dentro di me e avere una vita personale che è solo per me. […] Non riesco nemmeno a descrivere quanto la nostra comunità globale mi ispiri ogni giorno a portare quanta più gioia possibile nelle vostre vite. Ecco una foto del mio lavoro sul montaggio del film The Chromatica Ball: non vedo l’ora che tu lo provi. Semplicemente, grazie.