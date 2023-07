Britney Spears: ecco il nuovo singolo con Will.I.Am

La cantante pop fa il suo ritorno con un nuovo singolo in collaborazione con Will.I.Am.

Britney Spears è tornata con il singolo Mind Your Business, in uscita questo 18 luglio.

Britney Spears è tornata. Come trapelato già da qualche settimana, la celebre cantante pop ha registrato un nuovo singolo in collaborazione con Will.I.Am. Titolo della canzone, in uscita proprio questo martedì 18 luglio, è Mind Your Business.

Il nuovo singolo di Britney Spears

A ben sette anni di distanza da Make Me, Britney Spears fa ufficialmente il suo ritorno con il singolo Mind Your Business. La star del pop ha collaborato per la sua nuova canzone con Will.I.Am, che ha voluto annunciare la cosa tramite un post sul proprio profilo ufficiale Twitter.

Nello specifico, William e Britney Spears sono giunti con questa canzone alla loro quarta collaborazione in totale dopo Big Fat Bass, Scream & Shout e It Should Be Easy. Stando tra l’altro ad alcune fonti, questa Mind Your Business sarebbe stata registrata dai due già nel 2013 per l’album Britney Jean, una voce prontamente smentita da diversi insider.

Il fondatore e leader dei Black Eyed Peas si era in realtà lanciato in diverse anticipazioni in merito al nuovo singolo già lo scorso mese di maggio. Queste alcune delle sue parole rilasciate nel corso di un’intervista per il programma inglese Good Morning Britain:

“Se tornerò con Britney? Ci sono alcuni lavori in corso ma al momento non ne posso proprio parlare. Sono molto contento ma non posso parlarne, sono un uomo che sa tenere i segreti e che sa essere anche molto riservato. Se ho già detto tutto con questa risposta? Lo so, ma non posso davvero dire altro al riguardo. Quando farò l’annuncio? Annuncio per cosa? Questa canzone è pazzesca“.

Il ritorno di Britney Spears

Dopo il singolo Make Me, Britney Spears aveva in realtà già fatto parlare di sé anche per la collaborazione con Elton John al brano Hold Me Closer. Un pezzo valso alla Spears il ritorno nella classifica di Billboard dopo quasi dieci anni dall’ultima volta.

Oltre che con il nuovo singolo, la star del pop è pronta a tornare alla ribalta anche grazie all’imminente uscita del suo libro di memorie: The Woman in Me, questo il titolo, farà la sua uscita il prossimo 24 ottobre. La cantante che ha conquistato il mondo della musica a cavallo tra gli anni novanta e duemila è intenzionata a riprendersi la scena.