I film con Colin Farrell ambientati in Irlanda

Colin Farrell dal 2 febbraio torna al cinema con “Gli Spiriti dell’Isola”. Ecco altri film in cui abbiamo visto l’attore in sceneggiature ambientate sotto il “Cielo di Irlanda”.

Colin James Farrell, nato a Dublino nel 1976, è un famosissimo attore, diventato celebre per pellicole quali Daredevil, The Batman, Minority Report, In Bruges – La coscienza dell’assassino.

Recentemente, l’interprete ha ottenuto il plauso di pubblico e critica per la sua parte nel film “Gli Spiriti dell’isola” e si è aggiudicato anche il Golden Globe sempre nel 2022 come miglior attore in un film commedia o musicale.

Guardiamo il trailer ufficiale del film, in arrivo in Italia giovedì 2 febbraio. Il film, diretto da Martin McDonagh, è ambientato in Irlanda, precisamente nella costa occidentale, nel 1923 alla fine della guerra civile irlandese. Parla di due amici storici, Pádraic Súilleabháin (interpretato da Colin Farrell) e Brendan Gleeson, nei panni di Colm Doherty.

I due amici vivono un periodo delicato quando Colm decide, di punto in bianco, di finire la loro amicizia. Padraic, non accettando la situazione, decide di voler riparare la situazione, aiutato da un amico e da sua sorella. Ma tutte le strade provate non porteranno a nulla, se non ad esasperare la complicata relazione.

Le cose precipitano in un epilogo sconvolgente. L’anima dell’Irlanda verrà a galla attraverso la scenografia che rappresenterà al meglio il fulcro dell’ Isola di Smeraldo: distese verdi a contrasto con il cielo e il mare, in paesaggi mozzafiato.

Veronica Guerin (2003)

La pellicola racconta la storia della giornalista dublinese Veronica Guerin uccisa durante un agguato per una serie di inchieste e report sulla droga in Irlanda.

Tutti gli articoli, a fine anni 90, fecero scandalo sull’isola. La situazione mette in pericolo la giornalista e la sua famiglia: le minacce si fanno più pesanti, ma Veronica non smette di denunciare e di continuare la sua battaglia contro la droga.

Il regista Joel Schumacher ha sposato la causa, portando alla luce, qualche anno dopo l’accaduto, il triste avvenimento. Tutta la scenografia è ambientata nell’Irlanda della fine degli anni 90. Il film è stato ambientato tra Dublino e la città di Naas. Colin Farrell interpreta un ragazzo che ha un diverbio con cui Veronica Guerin.

Ondine – Il segreto del mare (2009)

Diretto da Neil Jordan, Ondine – Il segreto del mare è stato ambientato in Irlanda, nella penisola di Beara. Nella pellicola, Colin Farrell interpreta un personaggio con problemi di alcol, con una figlia disabile e una ex moglie terribile.

Durante le vicende, la scenografia fa da cornice alla splendida Irlanda, tra paesaggi mozzafiato e meraviglie tra cielo e mare.