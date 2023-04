Nikita Pelizon e Matteo Diamante di nuovo insieme | Ritorno di fiamma?

Ritorno di fiamma tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante? Lui interviene: “Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente”. Ecco cosa ha detto.

Nikita Pelizon è la nuova vincitrice di quest’edizione del reality show in onda su Canale 5, Grande Fratello Vip. La modella si è aggiudicata il 4 aprile la finale contro Oriana Marzoli in un testa a testa nel televoto. Durante questi giorni di festeggiamenti initerrotti, Nikita Pelizon si è lasciata scappare un video sui suoi profili social in cui era in compagnia a cena con George Ciupilan, Marina Nasoni e il suo ex Matteo Diamante.

Intervistato da Lorenzo pugnaloni tramite TVpertutti.it, Matteo Diamante ha parlato di un possibile ritorno insieme con la vincitrice del programma Grande Fratello VIP, dacché i due infatti erano fidanzati e si sono incontrati di nuovo dentro la casa del programma. Tanto che il primo a tifare per lei è stato proprio il ragazzo.

Intervista a Matteo Diamante

Matteo Diamante è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Oltre a questo però si è fatto conoscere anche come influencer e modello all’interno del panorama televisivo.

Recenemente infatti, si è ritrovato nella casa del Grande Fratello VIP insieme alla sua ex, modella anche lei e concorrente della scorsa edizione di Pechino Express, Nikita Pelizon che quest’anno ha vinto il reality show di Canale 5. I due, che appunto si erano lasciati tempo prima di partecipare alla trasmissione, si sono ritrovati di nuovo per più di 6 mesi in casa insieme e in tutto questo tempo sicuramente, in un ambiente pieno di sconosciuti, si saranno ritrovati come volti famigliari.

In una recente intervista ne ha parlato proprio Matteo Diamante il quale ha detto ai microfoni: “Se da parte mia c’è solo amicizia oppure no? Io nella vita sono uno che non si preclude mai niente, lascio molto che le sensazioni e le emozioni facciano il loro corso, c’è un bellissimo rapporto adesso e quello che sarà, sarà. Si vedrà pian piano come in tutte le cose. La vittoria di Nikita è stata sua e meritata, purtroppo il gioco che facevano gli altri non è andato a buon fine, per fortuna la gente a casa se n’è accorta. Ho aspettato che la salutassero tutti e ci siamo abbracciati fortissimo, la prima cosa che le ho detto è stata che l’idea dei palloncini e dei fuochi d’artificio era partita tutta da me. Lei mi ha guardato sbalordita e non se l’aspettava proprio”. “Poi le ho fatto i complimenti dicendole che le voglio molto bene”.