Pier Silvio Berlusconi mette la parola fine | Stavolta basta, decisione drastica

Decisione drastica presa da Pier Silvio Berlusconi, stavolta basta è finita e mette la parola fine. Da oggi in poi le cose cambieranno, gli errori fatti in passato saranno soltanto un lontano ricordo.

Pier Silvio Berlusconi è turbato e amareggiato, per questo ha deciso di prendere una decisione drastica e di mettere la parola fine a questa strana routine che aveva “preso piede”. Stavolta basta, non ha più intenzione di subire tutto questo.

Il figlio di Silvio Berlusconi, è veramente stanco, non ha più intenzione di subire le conseguenze di questa storia, per questo non ne vuole più sapere e ha deciso di terminarla subito. Senza regole non si può andare avanti, ha lasciato per troppo tempo che tutti procedessero ” a briglie sciolte”. L’ordine va ristabilito immediatamente e Pier Silvio Berlusconi sa già quello che deve fare.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Molti followers sono preoccupati da queste nuove indiscrezioni, hanno paura che il problema di cui si parla tanto, riguarda Pier Silvio Berlusconi e la padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, sua compagna dal 2002. Non è la prima volta che il gossip dava i due come “spacciati”, più di una volta i media hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati, per via di quell’anello che non arriva mai.

Anche se molti giornali danno la Toffanin e Berlusconi come già sposati, in realtà non è così, in quanto i due sono compagni di vita da più di 20 anni. Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, considerati la gioia di mamma e papà. Molto spesso vengono paparazzati tutti e quattro insieme durante le loro attività familiari e l’affetto tra i 4 non manca mai.

Nonostante la longevità del rapporto tra Silvia e Pier Silvio, in molti si chiedono come mai l’uomo non le abbia ancora chiesto di sposarla. Perfino Pio e Amedeo nel loro programma, Felicissima, hanno punzecchiato la povera Toffanin, ospite del loro programma sull’argomento.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi mette la parola fine alla questione, stavolta basta e prende una decisione drastica. Ma state tranquilli, questa sua presa di posizione non riguarda il suo rapporto con Silvia Toffanin, con la quale procede tutto serenamente. La stessa Toffanin ha infatti dichiarato qualche giorno fa a Pio e Amedeo che qualora il suo compagno le dovesse fare la fatidica domanda, la sua risposta sarebbe affermativa, ma che comunque il loro rapporto procede a “gonfie vele” con o senza anello.

Il nocciolo della questione riguarda la decisione di Pier Silvio Berlusconi di fare “una bella pulita“, per evitare ancora una volta il trash e la volgarità visti di recente al Grande Fratello Vip, nel cast dell’Isola dei famosi. Se prima la lista era completa, adesso il figlio di Silvio Berlusconi, seguendo la nuova direttiva del politicamente corretto, non vuole assolutamente che un altro programma Mediaset si “macchi” di quel clima di volgarità e maleducazione visto finora al GF Vip.

Ecco i primi due eliminati dai concorrenti dell’Isola dei Famosi, stiamo parlando di Gianmarco Onestini e dell’avvocato di Ilona Staller-Cicciolina, Luca Di Carlo. Per il momento sappiamo solo che Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini, e Helena Prestes, sono stati confermati come naufraghi. Per il resto del cast, dobbiamo aspettare il 17 aprile, quando il reality partirà ufficialmente diretto da Ilary Blasi.