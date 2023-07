Alessia Cammarota, nato da pochi giorni Mattia: il racconto del parto

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto raccontare il parto del suo terzo figlio.

Alessia Cammarota ha dato alla luce da pochi giorni il suo terzogenito Mattia: ecco il suo racconto del parto.

L’ex volto del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi Alessia Cammarota ha da poco dato alla luce il suo terzo figlio. Quello di Mattia, questo il nome del terzogenito della Cammarota, è stato come rivelato dalla diretta interessata del tutto inatteso.

Alessia Cammarota: l’annuncio della nascita del terzo figlio

Gioia enorme per Alessia Cammarota e per Aldo Palmieri, diventati da pochi giorni genitori per la loro terza volta. La coppia, tramite un post sui propri profili social, ha voluto annunciare ai propri follower l’arrivo del loro terzogenito, nato alle primissime ore dello scorso martedì 18 luglio.

Alessia e Aldo hanno iniziato la loro storia d’amore grazie al programma di Canale 5 Uomini e Donne: Palmieri scelse la Cammarota nel 2014, con i due che si sono poi sposati nel mese di dicembre dello stesso anno. Dopo pochi mesi è arrivato il primo figlio Niccolò, seguito successivamente da Leonardo e ora dal nuovo arrivato Mattia. Una vera e propria rinascita per la donna dopo il dolore provocatole dall’aborto avuto nel 2021.

Il racconto di Alessia Cammarota sul parto di Mattia

Alessia Cammarota ha voluto raccontare ai propri follower tutti i dettagli relativi alla nascita di Mattia, dalle fasi relative al pre-ricovero fino ai momenti in cui ha iniziato ad avvertire i primi dolori. Ecco di seguito alcune delle sue parole:

“A un certo punto ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l’una dall’altra, quindi in un primo momento non dico nulla. Ceniamo, io rimetto a posto la casa, faccio le ultime lavatrici. Tutto tranquillo. Poi però le contrazioni iniziano ad essere più ravvicinate, così decido di prendere i tempi tra l’una e l’altra. Nel frattempo scrivevo alla mia ostetrica e alla mia dottoressa, che mi hanno subito detto che quelle contrazioni sembravano abbastanza irregolari“.

A questo punto, Aldo Palmieri ha esortato la Cammarota ad andare a fare un controllo, ma al pronto soccorso tutto era sembrato in apparenza normale fino però al sopraggiungere dell’evento tanto atteso:

“Ero tranquilla, decidono di farmi una mezz’oretta di tracciato. A quel punto ecco però che nel giro di dieci minuti sento clap: si erano rotte le acque! Allora mi sono sistemata e ho firmato le ultime carte. E poi da lì siamo passati al travaglio, è stato tutto molto attivo ed essendo per me il terzo è stato tutto più veloce. Così alle 3:20 è nato Mattia“.