Grande Fratello Vip: ecco le donne della nuova edizione

Le partecipanti alla prossima edizione di Grande Fratello Vip.

Le donne che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show Grande Fratello Vip. Il prossimo 18 settembre avrà inizio ufficialmente l’attesa nuova edizione di Grande Fratello Vip. Il programma, a due mesi dalla sua partenza, sta prendendo pian piano forma tenendo conto anche delle nuove disposizioni in merito da parte di Pier Silvio Berlusconi. Novità principale è quella riguardante la formazione del cast dei concorrenti che prenderanno parte al GF Vip 8.

Grande Fratello Vip 8: le donne partecipanti

Stando alle indiscrezioni giunte nel corso delle ultime settimane, Pier Silvio Berlusconi avrebbe già bloccato per la nuova edizione del Grande Fratello Vip diversi nomi, come ad esempio quelli di Justine Mattera, Alessandro Iannoni, Antonio Razzi e Carmen Di Pietro. Rifacendosi poi alle novità degli ultimissimi giorni, del cast dei partecipanti faranno sicuramente parte anche le due sorelle attrici Benedicta e Brigitta Boccoli così come la cantante Fiordaliso.

Oltre a questi, altri due importanti nomi sono poi anche quelli di Giorgia Venturini, conduttrice ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi, e soprattutto di Samira Lui, che ha già fatto di recente altre comparse in televisione in programmi come L’Eredità e l’ultima edizione di Tale & Quale Show.

Altra donna che potrebbe far parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 8 sarebbe anche Silvia Magarre, nota per la sua partecipazione al programma Primo Appuntamento che è diventato celebre grazie al suo inserimento da parte della Gialappa’s all’interno del programma GialappaShow.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samira Lui (@samiraluiofficial)

La nuova edizione del Grande Fratello Vip

Prosegue quindi spedita la lunga fase di preparazione della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre che per i partecipanti che si ritroveranno a convivere per mesi e mesi all’interno della casa più chiacchierata e seguita d’Italia, si è al lavoro in questo periodo anche per gli opinionisti in studio.

Ormai sicuro l’addio al programma da parte non solo di Sonia Bruganelli ma anche di Orietta Berti. I nomi che sono circolati per quanto riguarda i loro sostituti sono stati nelle ultime settimane tantissimi. Si parte ad esempio da Pupo ed Emanuele Filiberto di Savoia fino ad arrivare ai recenti Paola Barale e Giuseppe Cruciani. Due nomi che sarebbero graditi ad una consistente fetta dei telespettatori, con Giulia Salemi che si occuperà invece ancora una volta della parte social della trasmissione.

Alla conduzione del reality, come ovvio, è pronto ancora una volta Alfonso Signorini.