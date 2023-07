Paolo Ciavarro, il retroscena su Edoardo Donnamaria: “Mi ha chiesto scusa”

Le dichiarazioni del conduttore televisivo su Donnamaria.

Paolo Ciavarro ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Edoardo Donnamaria.

Il conduttore televisivo italiano Paolo Ciavarro ha stretto di recente una forte amicizia con Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello Vip e al centro delle voci di gossip delle ultime settimane a causa della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Il collaboratore di Forum ha ora voluto parlare di quanto accaduto nell’ultimo periodo proprio con Donnamaria.

L’amicizia tra Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria

Paolo Ciavarro ed Edoardo Donnamaria hanno stretto nel tempo un profondo legame di amicizia grazie soprattutto al programma televisivo Forum. Un rapporto che nel corso dell’ultimo periodo era stato messo però a dura prova a causa di quanto verificatosi durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso del noto reality show, le rispettive fidanzate dei due avevano finito con lo scambiarsi a distanza diverse frecciatine. Nonostante i forti dissapori e contrati tra Antonella Fiordelisi e Clizia Incorvaia, Ciavarro e Donnamaria hanno in ogni caso continuato ad essere grandi amici. A confermarlo le recenti dichiarazioni a Tv Blog da parte di Edoardo, che ha voluto scusarsi per aver preso in giro Paolo per la sua partecipazione alla quarta edizione del GF Vip:

“Non l’ho mai seguito con attenzione. Anzi non l’ho mai guardato. Infatti mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa. All’epoca lo prendevo in giro perché lì dentro piangeva sempre e invece ora ho capito che le emozioni erano tutte reali. Mi sono ricreduto. Sono felice di aver fatto il Grande Fratello Vip, ma non lo rifarei. Nella mia vita ho fatto delle esperienze molto forti e anche piuttosto pesanti come quando ho fatto il volontario in Amazzonia a 17 anni. Poi sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria e ho fatto anche il cameriere a New York“.

Le dichiarazioni di Paolo Ciavarro su Edoardo Donnamaria

Paolo Ciavarro è legato dal punto di vista sentimentale a Clizia Incorvaia, conosciuta proprio nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip, dal 2020, avendo dalla propria relazione con la influencer anche un figlio.

Nel corso dell’ultimo GF Vip Party, il conduttore televisivo aveva parlato così del suo rapporto di amicizia con Edoardo Donnamaria e di Antonella Fiordelisi, che ha avuto dissapori anche con sua cognata Micol:

“Sì, sono molto amico di Edoardo Donnamaria. Come mi comporterò con il fatto che tra Antonella e Micol non corre buon sangue? Li porterò tutti a Forum e poi deciderà il giudice cosa fare. Questa mi sembra l’unica soluzione possibile. Scherzi a parte vedremo quello che succederà. Io metterò tutta la mia diplomazia possibile dentro questa situazione“.