Grande Fratello Vip, le parole di un ex naufrago: “Mio padre ha detto in sogno che parteciperò”

Il prossimo mese di settembre ripartirà con la sua nuova edizione il Grande Fratello Vip. In attesa che vengano definiti in via ufficiale gli opinionisti del programma oltre naturalmente a tutti i concorrenti che entreranno nella casa, un ex naufrago ha parlato del suo desiderio di prendere parte al reality show e come tale eventualità gli sia stata presentata da un sogno. Scopriamo di chi si tratta.

Le parole dell’ex naufrago sul Grande Fratello Vip

Il personaggio in questione è un ex partecipante de L’Isola dei Famosi ovvero Davide Di Porto, che prese parte al reality show della Rai nel lontano 2010 ai tempi in cui il programma era condotto da Simona Ventura. Argomento che ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi giorni è quello della povertà in cui versa ormai da tempo Di Porto, un tema che lo stesso diretto interessato ha voluto affrontare nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo.

Per l’occasione, Di Porto ha avuto modo di parlare anche della nuova edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il via il prossimo mese di settembre. In particolare, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha fatto riferimento ad uno strano sogno fatto dalla madre. Ecco di seguito alcune delle sue parole:

“Mia mamma in questo periodo sta molto male e sono tornato a vivere con lei, ha sognato mio padre Angelo che le ha detto che parteciperò alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La tv è il mio cruccio, per il Grande Fratello Vip ho preso lezioni sia di canto che di ballo. Così magari mi potrò proporre anche per Ballando con le Stelle“.

Davide Di Porto ha però parlato anche della sua voglia di tornare un giorno a L’Isola dei Famosi:

“La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sia anche io. Chiamano i personaggi come I Cugini di Campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è me lo invento. Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi o morire!”

Le attuali condizioni di Davide Di Porto

Davide di Porto, ex naufrago dell’#Isola, in serissime difficoltà economiche I nostri analisti hanno dei dubbi sulla sincerità: “Non è che vuoi fare un altro reality?” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/hDgbHewuZw — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 29, 2022

Come già menzionato sopra, Davide Di Porto si trova al momento in condizioni di estrema povertà. L’ex naufrago è stato fotografato di recente sempre dal settimanale Nuovo intento, per sopravvivere, a rovistare in dei cassonetti dell’immondizia.

La speranza per una risalita e per l’uscita da una situazione a dir poco disperata è riposta da parte del diretto interessato in una nuova partecipazione ad un reality show.