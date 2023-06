Edoardo Donnamaria su tutte le furie: “Esibizione oscena” | Accuse gravissime

Edoardo Donnamaria è arrabbiatissimo per via di quelle accuse gravissime che l’hanno sommerso in questi giorni. Per molti è stata un’esibizione oscena e lui non ci sta, rispondendo così a chi gli è andato contro.

Come sapete il fidanzato (o ex ancora non l’abbiamo capito) di Antonella Fiordelisi non ha proprio un carattere facile, almeno da quello che abbiamo potuto vedere durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Per questo non stupisce il fatto che Edoardo Donnamaria, sia andato su tutte le furie dopo aver ricevuto quelle accuse gravissime. È stata un’esibizione oscena per molti e lui replica in questa maniera.

Edoardo Donnamaria è diventato molto popolare non solo dopo la sua apparizione al Grande Fratello Vip, la quale non è stata proprio brillante, ma anche per via di quella love story nata nella Casa, con la nota influencer, Antonella Fiordelisi. I Donnalisi (come li chiamano i loro fans), sono diventati una sorta di calamita per i loro followers, i quali non riescono più a vivere senza ricevere aggiornamenti sulla loro coppia preferita. Alcuni forse stanno diventando un po’ morbosi, perché tatuarsi addirittura i loro nomi, ahimè come ha giustamente replicato Edoardo: “Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate…”.

Nuovo sfogo di Antonella contro Edoardo

Da un po’ di tempo a questa parte, pare che i Donnalisi non vivano più il loro 3MSC, le liti sono ormai all’ordine del giorno per la coppia. Un nuovo sfogo social ha fatto allarmare i loro followers, i quali temono di dover presto dire addio ai loro piccioncini preferiti. Ecco che cosa ha dichiarato una Antonella Fiordelisi arrabbiatissima:

“Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie…Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social…”.

In molti gli hanno suggerito di cercare di risolvere direttamente con Edoardo Donnamaria questo genere di problemi e non sfogarsi di continuo sui social. Ma si sa, ormai i problemi di coppia non sono più solo dei due amanti, ma sono di loro due e di tutti i loro followers.

Ci fosse una volta che becca una nota, unapic.twitter.com/vBeyqH0Fxq — Mari 💐💐 (@Maria____9) June 22, 2023

La performance che non ha convinto di Donnamaria

Se per i seguaci dei Donnalisi, la performance di Edoardo Donnamaria sul palco RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli, è stata brillante, per gli altri, è stata tutt’altro che buona. Sul web è nato così una sorta di botta e risposta tra chi lo difende e chi l’ha accusato di aver stonato praticamente ad ogni nota della sua canzone, Il Cielo Stanotte, dedicata alla compagna.

Non ha convinto non solo la sua esibizione ma anche il suo look e le sue movenze, considerate totalmente fuori luogo per il tipo di evento che non possiamo di certo considerare come una sagra di paese. Se Donnamaria è diventato cantante da qualche minuto, l’emittente radiofonica esiste da un pochino di più.

Ad ogni modo, Donnamaria, furioso per le critiche ricevute e le accuse di aver fatto un’esibizione oscena come gli hanno scritto sui social, ha così replicato: “A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada”. Voi cosa ne pensate?