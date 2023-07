Tutto ciò che non sai su Ryan Gosling: attore, ballerino, cantante, c’è qualcosa che non sa fare?

Ma tu sai che Ryan Gosling ha partecipato a Piccoli Brividi? No? Allora devi assolutamente recuperare questo articolo. Continua a leggere!

Ryan Gosling è forse uno degli attori più brillanti e versatili dell’ultima decade ad Hollywood ed è per questo motivo che ora lo vogliono tutti. Attore sin da bambino, ha sempre dimostrato al mondo del cinema le sue capacità nella recitazione: un attore completo, a suo agio sia a cantare che a ballare e ce lo ha dimostrato in molte occasioni.

Nonostante questo però, il successo è arrivato tardi e per ottenerlo, Gosling ha dovuto subire tanta gavetta, costellata da titoli importanti, che l’ha aiutato a conquistare per sé una grande fetta del pubblico e a far incorniciare i suoi personaggi come totalmente suoi, rimasti in fondo nell’immaginario collettivo.

Ecco quindi alcune curiosità che non sapevate di Ryan Gosling.

Non solo attore

Ryan Gosling non si è limitato solo a recitare ma ha spaziato in molti ruoli all’interno di una produzione cinematografica.

L’attore infatti è anche sceneggiatore, regista e produttore. Nel corso della sua carriera ha infatti rivestito i panni di sceneggiatore e regista per la pellicola Lost River (2014). Oltre ad aver prodotto il film ha partecipato anche a quella di Blue Valentine, ReGeneration.

Ryan Gosling ed Emma Stone

Per quanto i due attori ci abbiano fatto sognare a lungo nei loro film, con le loro storie d’amore, i due condividono solo una fraterna amicizia.

Infatti il loro splendido rapporto si basa proprio sulla fiducia reciproca e la chimica che entrambi riescono a ricreare sul set e trasmetterla allo spettatore. Hanno recitato in ben tre film insieme, tra i quali: Crazy Stupid Love, Gangster e Lala Land. Entrambi hanno inoltre sostenuto che ognuno non potrebbe vivere senza l’altro.

Ryan Gosling e Eva Mendes

Per i più tenaci che pensano ancora che Gosling sia perdutamente innamorato di Emma Stone, mi dispiace deludervi ma l’attore non intende lasciar andare la sua anima gemella.

Rayan Gosling e Eva Mendes si sono conosciuti sul set del film Come un tuono di Derek Cianfrance nel 2011, iniziando a frequentarsi da subito. Non si sono mai sposati ma hanno due splendide bambine e in pubblico si mostrano sempre molto uniti: vengono pizzicati infatti anche a fare le stesse attività, condividendo il piacere l’uno con l’altro di stare insieme quando entrambi non sono impegnati sul set.

Inoltre l’attore ha aperto un ristorante marocchino a Beverly Hills di nome Tagine con alcuni amici.