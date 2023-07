The Nun II: i dettagli sulla trama

Alcune anticipazioni sulla trama del nuovo film del The Conjuring Universe.

I dettagli sulla trama di The Nun II, film horror diretto da Michael Chaves. Il prossimo 8 settembre arriva nelle sale cinematografiche The Nun II, nuovo film legato al franchise del The Conjuring Universe e sequel diretto di The Nun – La vocazione del male di Corin Hardy del 2018.

The Nun II: la storia

A più di un mese dall’arrivo nei cinema di The Nun II, il produttore James Wan ha voluto rivelare alcuni dettagli in merito alla trama del film. Alla fine del primo The Nun, il personaggio di Frenchie era stato posseduto da Valak, ovvero l’antagonista principale tra tutti i mostri appartenenti al The Conjuring Universe.

Nello specifico, la storia della pellicola diretta da Michael Chaves è ambientata quattro anni dopo quanto visto nel primo capitolo, con la suora Irene (la Taissa Farmiga di American Horror Story) che si ritrova a dover affrontare il terrificante demone che ha preso possesso di Frenchie.

Nel corso di un’intervista per Entertainment Weekly, James Wan ha voluto spiegare come i personaggi di Irene e di Frenchie riescano a riunirsi all’interno del film. Ecco qui di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Frenchie ha iniziato a lavorare presso una scuola cattolica in veste di giardiniere. Alla fine del primo film abbiamo visto come il male si trovi dentro di lui. Sta lentamente tornando in superficie. Lui si rende così conto che c’è solo una persona che può davvero aiutarlo, così chiede aiuto al personaggio interpretato da Taissa Farmiga. Adoro questo tipo di amicizia platonica che hanno loro due. Irene tiene molto a Frenchie e vuole fare tutto il possibile per aiutarlo. Allo stesso tempo, è costretta ad affrontare questo male e a combatterlo di nuovo“.

The Nun II, il nuovo capitolo del The Conjuring Universe

In The Nun II Irene e Frenchie dovranno dunque cercare di sopravvivere ancora una volta al demone Valak. Essendo parte del The Conjuring Universe, la pellicola conterrà di sicuro alcuni riferimenti ad altri film del franchise come ad esempio quelli della trilogia di The Conjuring o ancora quelli di Annabelle.

Il secondo capitolo di The Nun sarà il primissimo film della saga cinematografica horror da The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo del 2021, che aveva fatto la sua uscita non solo in sala ma anche su HBO Max. A dirigere The Nun II è poi come detto Michael Chaves, che in passato ha già diretto altri film del franchise come La Llorona – Le lacrime del male del 2018 e per l’appunto The Conjuring 3.