Il ritorno dei morti viventi: in arrivo un reboot del cult horror

In arrivo nei cinema un reboot del cult del 1985 diretto da Dan O’Bannon.

In programma un reboot de Il ritorno dei morti viventi, cult del genere horror del 1985. Tutti i più grandi appassionati del cinema horror avranno di sicuro tra i propri film preferiti anche Il ritorno dei morti viventi, film del 1985 diretto dal regista Dan O’Bannon. Una pellicola che farà molto presto il suo ritorno in tutte le sale cinematografiche grazie ad un reboot.

Il reboot de Il ritorno dei morti viventi

Come rivelato in via ufficiale da Living Dead Media, azienda licenziataria del franchise horror dei morti viventi, Il ritorno dei morti viventi degli anni ottanta si ripresenterà al cinema con un reboot. Un nuovissimo film che avrà come obiettivo principale quello di ampliare e di espandere l’universo orrorifico del cult di Dan O’Bannon.

Queste le dichiarazioni riportate sul sito web ufficiale di Living Dead Media in merito alla natura del nuovo film:

“Il nostro reboot de Il ritorno dei morti viventi espanderà il mondo esistente che era stato creato dai cinque film originali pur rimanendo fedele alle radici r-rated. sci-fi, horror e dark comedy tanto apprezzate e adorate dai fan di tutto il mondo di questo classico di culto negli ultimi 35 anni. Siamo entusiasti di poter far risorgere questo storico franchise sia per i fan attuali che per le nuove generazioni di appassionati del genere zombie“.

Per il momento, molti dei dettagli relativi al film non sono ovviamente ancora noti. Pochi dubbi però per quanto riguarda la regia della pellicola, che è stata affidata a Steve Wolsh. Si tratta di un regista che ha già avuto esperienza con il genere degli slasher grazie ai film Kill Her Goats e Muck, in cui è presente l’attore Kane Hodder noto per il ruolo di Jason all’interno del franchise di Venerdì 13.

Il cult di Dan O’Bannon del 1985

Il ritorno dei morti viventi di Dan O’Bannon ha segnato indelebilmente l’intero genere horror legato alla tematica zombie. La pellicola del regista statunitense, noto soprattutto per aver lavorato alla sceneggiatura di film come Dark Star, Alien e Atto di forza, non riscosse in Italia un grandissimo successo al contrario di quanto avvenuto invece negli Stati Uniti forse anche a causa del divieto del film ai minori di 18 anni.

Il film del 1985 ha poi dato vita ad una vera e propria saga cinematografica con l’uscita nel corso degli anni di altri quattro film: Il ritorno dei morti viventi 2 del 1988, Il ritorno dei morti viventi 3 del 1993, Return of the Living Dead: Necropolis del 2005, e Return of the Living Dead: Rave to the Grave sempre del 2005.