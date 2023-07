The Nun 2, Valak ritorna: rilasciato il trailer

E’ stato appena rilasciato il trailer di The Nun 2, che mostra il ritorno della suora demoniaca Valak.

La saga di The Conjuring è senza dubbio una delle più famose della storia del cinema horror. Attualmente si contano otto film ambientati in questo universo demoniaco, ma il capitolo che ha avuto più successo è sicuramente The Nun, uscito nel 2018, conosciuto anche come L’evocazione del male. Il film è stato diretto da Colin Hardy e raccontava la storia di un prete e un novizio che dovevano indagare sul misterioso suicidio di una suora in Romania. Presto si scopre che bisogna indagare nel passato e che il monastero è infestato dal demone Valak, che ha preso le sembianze di una suora per mimetizzarsi.

La pellicola è piaciuta tantissimo al pubblico, che ha particolarmente apprezzato le performance degli attori, tra cui Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet e Charlotte Hope. Con un budget di “soli” 22 milioni di dollari, il film è stato un successo al botteghino e ne ha incassati oltre 360 milioni in tutto il mondo.

Per questo, i produttori sono pronti a rimettere le mani sul franchise e così è stato deciso di continuare con un sequel, The Nun 2. Ecco il trailer.

The Nun 2, trama, cast e trailer del nuovo film della saga The Conjuring

La pace è finita e il demone Valak è pronto a tornare e a cercare la sua vendetta contro i protagonisti di The Nun, che nel primo film sono riusciti a imprigionarlo. La trama ufficiale recita: “1956. Francia. Un prete viene assassinato. Il male si diffonde. Il sequel del grande successo mondiale segue Suor Irene, che si ritrova di nuovo faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca“.

Il sequel parlerà certamente di una vendetta e del ritorno di Valak, che cercherà di ricominciare da dove era stato interrotto nel primo film. Per ora non ci sono ancora tantissime informazioni sulla trama o sul cast, ma si sa che diversi attori riprenderanno i propri vecchi ruoli. In particolare, Taissa Farmiga sarà di nuovo Suor Irene, mentre Valak sarà ancora interpretato da Bonnie Aarons. Ecco il trailer.

The Nun 2 sarà il sequel diretto di The Nun, che però è un prequel, quindi cronologicamente si pone nel passato, circa cinquant’anni prima del primo capitolo di The Conjuring. Valak, infatti, è ormai l’antagonista fisso del franchise ed è apparso per la prima volta nel secondo film, deciso a sbarazzarsi degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, ovvero Patrick Wilson e Vera Farmiga, sorella di Taissa.