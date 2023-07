“Trasformazione totale”: Fiorello cambia look e spiazza | Irriconoscibile

Fiorella cambia look di nuovo e spiazza tutti, la sua è una trasformazione totale. È irriconoscibile, in molti rimpiangono la sua immagine degli esordi, quando con il codino girava le piazze delle città italiane, durante il suo show, Karaoke.

Vi ricordate Fiorello prima versione? Quella ai tempi di Karaoke, quando con il suo fidato codino, cantava a squarciagola insieme ai cittadini del luogo. Dopo quel momento di cambiamenti ne abbiamo visti tanti in lui, ma quest’ultimo è veramente scioccante. Fiore è irriconoscibile, il suo nuovo look spiazza i follower, è totalmente irriconoscibile.

Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, è uno showman e personaggio televisivo e radiofonico di 63 anni, amato dal suo pubblico fin dagli esordi. A Fiore piace molto scherzare con il suo pubblico, ma questa volta forse ha esagerato. Ecco che cos’ha combinato Rosario questa volta.

Il cambio di look di Fiorello che non convince

Fiorello, come saprete, da diverso tempo è alle prese con la conduzione del programma di varietà satirico, Viva Rai2! . Oltre alla normale scaletta che procede regolarmente nello show, in molti hanno seguito la vicenda sul possibile licenziamento da Sanremo del suo amico Amadeus, proprio grazie ai suoi aggiornamenti e alle sue battutine pungenti.

Com’è finita poi lo sappiamo tutti, ma nel mentre i due ci divertono con travestimenti e sketch che pubblicano regolarmente sui social. In molti, in realtà, pensavano che Fiore avrebbe dovuto traslocare come altri prima di lui, dall’emittente statale, visti i suoi continui attacchi. Eppure, se le cose non dovessero precipitare in queste settimane, pare che il suo show sia stato rinnovato con un’altra stagione.

Grandi novità in vista per lui

Con uno scatto social, Fiorello ha mostrato al suo pubblico il suo nuovo look, il quale spiazza tutti, fanno fatica a riconoscerlo, come hanno sostenuto i suoi follower: “Trasformazione totale”. In realtà, Fiore si è soltanto tagliato i capelli corti, quella doppia cresta che in molti hanno pensato fosse voluta dal conduttore, è soltanto un gioco di luci.

Tranquilli, in questo periodo di grossi cambiamenti, Fiorello è rimasto il medesimo di sempre. Tra l’altro, nel post comunicava ai suoi follower che la ricerca per la nuova location per la prossima edizione di Viva Rai2! era quasi ultimata. Per chi se lo fosse perso, i residenti della sede precedente di Via Asiago avevano firmato una petizione, in quanto stufi del forte rumore con il quale dovevano convivere dalla mattina presto, fino alla fine delle riprese.

Da quello che si è capito, pare proprio che Fiorello e il suo staff abbiano trovato una nuova location, non si sa ancora dove, ma molto presumibilmente dovrebbe essere circoscritta sempre nella zona di Roma, in quanto per lui trasferirsi altrove sarebbe veramente pesante da raggiungere.