Apocalypse Clown: il trailer ufficiale del film

Il trailer del nuovo film diretto da George Kane.

Il trailer ufficiale di Apocalypse Clown, nuova commedia di George Kane. Il prossimo primo settembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche del Regno Unito e dell’Irlanda Apocalypse Clown, un film diretto dal regista George Kane. In attesa della sua uscita, ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Il trailer ufficiale di Apocalypse Clown

Vertigo ha diffuso il trailer ufficiale di Apocalypse Clown, un film diretto da George Kane. Il regista ha diretto negli ultimi anni Discoverdale del 2012 per poi lavorare anche alla direzione di diverse serie tv come ad esempio Crashing, Flack o anche Timewasters.

George Kane ha già avuto modo di distinguersi anche con questo suo Apocalypse Clown. Il film si è infatti preso la scena nel corso del recente Galway Film Fleadh venendo nominato come miglior film irlandese dopo aver ottenuto una nomination anche ai Bafta.

Ad occuparsi della sceneggiatura di Apocalypse Clown sono stati invece Damien Fox, Shane O’Brien e lo stesso Kane, mentre nel ruolo di produttori figurano James Dean e Morgan Bushe. Ecco di seguito il trailer ufficiale del film.

Il cast di Apocalypse Clown

Il cast di Apocalypse Clown è composto principalmente da Pollyanna McIntosh, David Earl, Natalie Palamides, Tadhg Murphy, Amy De Bhrun e Ivan Kaye.

La trama di Apocalypse Clown

La trama di Apocalypse Clown è incentrata su un gruppo di clown che intraprendono una coraggiosa avventura alla scoperta di sé stessi in compagnia di un giornalista. Il tutto dopo che un catastrofico evento solare ha fatto praticamente precipitare l’intero pianeta in una situazione a dir poco disperata.

Nello specifico, protagonista della storia è Bobo, personaggio interpretato dall’attore David Earl. Questo, in pena per la sua ex compagna Jenny (Amy De Bhrun), decide di unirsi ai clown Pepe (Fionn Foley) e Funzo (Natalie Palamides). A causa del disastro menzionato poco sopra, lo strano gruppo deve lottare per la sopravvivenza con cibo e risorse che scarseggiano. In seguito al collasso della società, qualsiasi mezzo di comunicazione di massa o social network è venuto però a mancare. I clown, alla luce di tutto ciò, decidono dunque di creare una vera e propria troupe per rendersi così nuovamente indispensabili.

Nel corso delle vicende che i nostri protagonisti si troveranno ad affrontare, Bobo cercherà tra l’altro anche di riconquistare la sua vecchia fiamma Jenny, ovvero la giornalista della storia.

Per poterne sapere di più non resta dunque che attendere l’inizio di settembre.