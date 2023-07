Ahsoka: il nuovo trailer della serie di Star Wars

Diffuso il nuovo trailer della serie legata all’universo di Star Wars.

Il nuovo trailer ufficiale della serie di Disney+ Ahsoka. Il prossimo 23 agosto sarà presentata in anteprima con l’uscita dei primi due episodi l’attesa Ahsoka, nuovissima serie legata all’universo di Star Wars che farà il suo arrivo sulla piattaforma streaming Disney+. Nell’attesa dell’uscita dei primi episodi, ecco ora il nuovo trailer ufficiale della serie.

Il nuovo trailer ufficiale di Ahsoka

La Disney e la Lucasfilm hanno voluto pubblicare un nuovo trailer di Ahsoka. I primi due episodi arriveranno come detto il prossimo 23 agosto, mentre i restanti della prima stagione usciranno con molta probabilità dopo ogni settimana.

Nel ruolo del personaggio che dà il titolo all’intera serie vi è Rosario Dawson, attrice statunitense che nel corso degli anni ha avuto modo di recitare in film come Sin City, Sette anime e Top Five. Tra gli ultimi film cui ha preso parte la Dawson vi sono invece The Water Man di David Oyelowo del 2020 e Clerks III di Kevin Smith del 2022. In ambito serie tv, degne di menzione sono invece le partecipazioni a diversi prodotti Marvel come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, cui hanno poi fatto seguito quelle in Dopesick – Dichiarazione di dipendenza e The book of Boba Fett.

Insieme a Dawson ci saranno nel cast anche Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson, Mary Elizabeth Winstead, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. A dirigere gli episodi sono Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa, mentre Jon Favreau figura tra i produttori esecutivi insieme al capo sceneggiatore Dave Filoni.

Ecco qui di seguito il nuovo trailer ufficiale di Ahsoka.

La trama di Ahsoka

Ahsoka è pronta ad ampliare ulteriormente il già vastissimo universo di Star Wars. Il personaggio interpretato da Rosario Dawson aveva già fatto la sua comparsa in altri prodotti come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e in Star Wars: Tales of the Jedi oltre che nel film d’animazione Star Wars: The Clone Wars.

Per quanto riguarda la trama, Ahsoka è ambientata dopo la fine delle Guerre dei Cloni e dell’Impero Galattico ed è ovviamente incentrata su Ahsoka Tano, ex cavaliere Jedi che si ritrova a indagare su una nuova pericolosa minaccia per la galassia. Non si conoscono ancora per il momento i dettagli sulle vicende che verranno mostrate dalla serie, ma di sicuro Ahsoka risulterà essere una delle pochissime persone disposte a schierarsi contro i tentativi di ascesa da parte del temibile Thrawn.