Wild West: il ricordo del programma condotto da Alba Parietti

Tutti gli amanti dei reality show si ricorderanno senza ombra di dubbio di Wild West, un programma che andò in onda su Rai 2 per la precisione nel 2006. Conduttrice di un prodotto che finì alla fine per rivelarsi come un flop fu Alba Parietti.

Quello dei reality show è un format televisivo che va avanti ormai da diversi anni e che continua, nonostante ciò e malgrado la discutibile qualità dei contenuti proposti, a riscuotere un enorme gradimento presso il grande pubblico. La parola reality non fa però sempre rima con successo. Ne è un notevole esempio Wild West.

Per chi non lo ricordasse a causa magari della giovane età, Wild West è stato un reality show andato in onda su Rai 2 nel 2006, ovvero ben diciassette anni fa. Conduttrice del programma prodotto da Grundy Italia era Alba Parietti, con Marco Mazzocchi che rivestiva invece il ruolo di inviato sul campo. Il reality si basava se vogliamo su un altro prodotto andato in onda su Mediaset dal titolo di Fattoria, uno show durato per tre anni consecutivi.

A quel tempo, la Rai aveva all’attivo come programmi di questo tipo soltanto L’Isola dei Famosi condotto a quel tempo da Simona Ventura. Allo scopo di seguire in maniera più decisa la tendenza lanciata con forza dalle reti Mediaset fu dunque deciso di mettere su questo Wild West. I risultati, però, si rivelarono nettamente lontani da quanto inizialmente sperato.

Wild West: il funzionamento del reality e i suoi partecipanti

Il reality show Wild West prevedeva nello specifico la partecipazione di dodici persone comuni. Queste, per l’occasione, si sarebbero dovute trasformare in dei veri e propri cowboy alle prese con la conduzione e con la gestione di una mandria di mucche nel deserto dell’Arizona. Il montepremi del concorrente che sarebbe risultato vincitore sarebbe poi consistito nella somma derivante dalla vendita all’asta delle mucche.

I concorrenti, per poter svolgere la propria missione, erano dunque provvisti di cavallo. Inoltre, alla presenza dell’inviato Marco Mazzocchi, dovevano essere svolte delle prove ricompensa e di coraggio. Esempi di tali prove erano lo sparare a delle lattine, riuscire a fare dei cappi, correre a cavallo o anche recuperare dei serpenti a mani nude. Per quanto riguarda l’aspetto delle nomination, queste seguivano il classico meccanismo del televoto da casa da parte dei telespettatori allo scopo di decidere il concorrente eliminato della settimana.

Arrivando ai concorrenti, il podio finale fu occupato dallo studente e cameriere Mathieu Cima (terzo), dal perito agrario Stefania Boccafogli (seconda) e da Matteo D’Errico, addestratore di falchi e vincitore finale di un montepremi di 117.350 euro.

Wild West si rivelò però un enorme flop, con il programma che fu chiuso dopo sole tre puntate andate in onda in prima serata. La trasmissione del resto dello show fu così spostata al pomeriggio all’interno della trasmissione L’Italia sul 2, che era condotta da Milo Infante e da Monica Leofreddi.