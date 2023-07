E.L. James rivela: “Ero come un coniglio sotto i fari” | Ecco cosa è successo alla scrittrice

L’autrice della saga Cinquanta sfumature ha rivelato di non sapere da dove sia arrivato il successo della serie. Ecco cosa ha detto.

L’autrice del franchise di Cinquanta sfumature, Erika Mitchell, meglio conosciuta con il suo pseudonimo E.L. James, ha detto che è ancora confusa dal successo dei libri e dei film. L’autrice britannica ha scritto la trilogia di libri erotici- romantici composta da Cinquanta sfumature di grigio, Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso, che insieme hanno venduto circa 165 milioni di copie in tutto il mondo, e i romanzi complementari Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian, Più oscuro: Cinquanta sfumature di nero raccontate da Christian” e Liberato: Cinquanta sfumature di nero raccontate da Christian. La trilogia è stata anche trasformata in una saga di film, che insieme hanno incassato più di 1 miliardo di dollari, di cui Mitchell è stato produttore.

Come protagonisti del film invece, la trilogia originale ha visto Dakota Johnson e Hanry Cavill nel ruolo di Tess e Christian.

Il successo della saga

Bestseller assoluto il primo libro della trilogia di E.L. James e tuttora continua ad essere letto. Riguardo a tale successo sia la scrittrice che il regista hanno rilasciato un’intervista in cui hanno rivelato che:

“Il successo di Cinquanta sfumature mi lascia ancora perplesso. Ero come un coniglio alla luce dei fari. Non mi aspettavo un tale furore e non l’ho affrontato bene. Non riuscivo a dormire ed ero ansioso, soprattutto durante il periodo dei film “, ha scritto Mitchell in una colonna sul Sunday Times del Regno Unito e ha continuato dicendo che: “Tutto quello che avevo fatto era sedermi e scrivere qualcosa che avrei voluto leggere, una storia d’amore erotica e divertente. Al centro dei miei libri ci sono i personaggi e il loro rapporto, a cui tengo molto. Il disobbedienza dall’inizio alla fine sarebbe piuttosto noioso. Ho la sindrome dell’impostore e sapere di aver venduto 165 milioni di libri non rende le cose più facili. Trovo deprimente non poter spostare i dubbi su me stesso, quindi ora sono in terapia.”

“Non ci viene insegnato come essere felici, e le donne in particolare si impantanano con le minuzie della vita. Ho appena compiuto 60 anni e sto cercando di concentrarmi sul godermi di più la vita, per apprezzare il tempo con la famiglia e gli amici”.