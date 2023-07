Insidious – La porta rossa: trama, trailer e cast del film

Trama, trailer e cast del film in arrivo nei cinema italiani il 5 luglio.

Insidious – La porta rossa è tra pochi giorni nei cinema: la trama, il trailer e il cast del film horror.

Tra i film maggiormente attesi di questo mese di luglio vi è senza ombra di dubbio Insidious – La porta rossa, nuovo capitolo della celebre saga horror che ha avuto inizio nel lontano 2010 con il primo omonimo film diretto da James Wan. Il franchise è poi proseguito con l’uscita di Insidious 2 – Oltre i confini del male del 2013, Insidious 3 – L’inizio del 2015 e Insidious – L’ultima chiave del 2018. Ecco qui di seguito la trama, il trailer e il cast di questo Insidious – La porta rossa, una pellicola che è stata diretta da Patrick Wilson.

Insidious – La porta rossa: la trama

La trama di Insidious – La porta rossa ha luogo circa una decina di anni dopo l’ultimo viaggio intrapreso da parte dei protagonisti nell’Altrove. Il tutto ha inizio con Josh Lambert che accompagna in università il figlio Dalton, diciottenne e al suo primissimo anno.

All’interno dell’apparentemente tranquillo ambiente accademico, Dalton comincia purtroppo a dover avere a che fare con incubi e con visioni di vario tipo. Resosi conto immediatamente del pericolo, Josh prende la rischiosa decisione di intraprendere insieme al figlio un nuovo viaggio nell’Altrove allo scopo di riuscire a salvare la propria famiglia.

Insidious – La porta rossa: il trailer

Insidious – La porta rossa è un film prodotto dalla Blumhouse Pictures in collaborazione con Oran Peli. Regista è invece Patrick Wilson, che oltre a recitare nei panni del protagonista fin dal primissimo film della saga è ora pronto anche al suo debutto assoluto da regista con questo quinto capitolo del franchise.

Ecco di seguito il trailer italiano ufficiale di Insidious – La porta rossa diffuso per la prima volta lo scorso 19 aprile.

Insidious – La porta rossa: il cast

Il cast di Insidious, come anticipato poco sopra, vedrà ancora una volta nel ruolo di protagonista Patrick Wilson. Dopo aver iniziato la propria carriera in vari musical di Broadway, Wilson è diventato un volto noto per tutti gli appassionati di horror grazie proprio al ruolo di Josh Lambert nella saga di Insidious.

Nel cast c’è anche Rose Byrne, che interpreta Renai Lambert, mentre il figlio di Josh Dalton viene interpretato da Ty Simpkins. La Byrne ha recitato nei panni di Briseide nel colossal epico Troy di Wolfgang Petersen oltre che in quello di Moira MacTaggert in X-Men Apocalisse, ottenendo tra l’altro anche due candidature ai Golden Globe per la serie tv Damages.

Ty Simpkins è apparso in alcuni film del Marvel Cinematic Universe come Iron Man 3 e Avengers: Endgame oltre che nei precedenti capitoli di Insidious. Da menzionare anche la parte di Thomas nell’ultimo film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser protagonista The Whale.

A completamento del cast di Insidious – La porta rossa figurano infine Andrew Astor e Lin Shaye rispettivamente nei ruoli di Foster Lambert e di Elise Rainier.