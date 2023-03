Biancaneve: tutto quello che sappiamo sul remake della Disney

Biancaneve e i sette nani è tra i film Disney più amati di sempre, dal lontano 1937 ad oggi. Presto diventerà un live – action.

Adesso è ufficiale: è tutto pronto per trasformare il film in un lungometraggio live-action, seguendo la pratica della Disney. La fiaba di Biancaneve fu scritta per la prima volta dai fratelli Grimm nel 1812 e comparve come una fiaba tedesca. La sua trasposizione animata fu il primo lungometraggio d’animazione tradizionale e il primo lungometraggio animato prodotto dalla Disney. Ecco tutto quello che sappiamo sul remake.

Il remake uscirà nel 2024

C’è tanto hype attorno all’adattamento del live-action. La Walt Disney Pictures ha annunciato per la prima volta i piani per un remake della pellicola in live-action nell’ottobre del 2016. Ora, circa 211 anni dopo la sua origine, questa storia è destinata a essere reinventata sotto forma di film live-action con un cast eccezionale. Durante la presentazione dell’Expo D23 del 2022, è stato annunciato che il remake live-action della pellicola uscirà nel 2024.

La finestra di rilascio è stata confermata tramite un tweet ufficiale dall’account Twitter di Walt Disney Studios. Successivamente, il 15 settembre 2022, come parte di un aggiornamento di programmazione, la Disney ha annunciato le date di uscita di diversi film, tra cui il remake di Snow White, il prequel de Il re leone intitolato Mufasa.

Trailer e cast: Biancaneve sarà Rachel Zegler

La data è confermata per i primi mesi del 2024. La casa Disney ha deciso di rilasciare alcuni dei loro remake live-action isu piattaforme on demand, come è successo per Mulan, Pinocchio, Lilli e il Vagabondo. Per Biancaneve, invece, lo studio ha programmato l’uscita al cinema. Al momento non esiste un trailer ma sono state mostrate delle immagini del film: diversi luoghi significativi, tra cui la foresta ricoperta di muschio, il castello intricatamente progettato della regina e la capanna della bella Biancaneve nel bosco. Sono state anche mostrate brevi sequenze di Rachel Zegler nel ruolo di Snow White, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva.

Rachel Zegler, 21 anni, è un’attrice e cantante americana che ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film West Side Story del 2021, diretto da Steven Spielberg, in cui interpreta il ruolo della protagonista Maria. L’attrice è già una star: è stata scelta tra oltre 30.000 candidati per il ruolo di Maria nel film ed è stata notata per la sua incredibile voce da cantante, oltre alle sue doti di recitazione. L’abbiamo vista ultimamente in Shazam 2. Per Biancaneve, invece, I fan dovranno aspettare ancora prima di avere altre news. L’a