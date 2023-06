Cenerentola diventerà un film horror

Dopo i vari remake delle fiabe che abbiamo amato da bambini, arriva anche la versione horror di Cenerentola: ecco che cosa sappiamo.

Non solo live action Disney. Negli ultimi anni, diverse case di produzione stanno lanciando sul mercato i remake horror delle storie più amate dai bambini. Dopo Winnie the Pooh e Bambi, tra poco arriverà il turno anche di Cenerentola. Il film si chiamerà Cinderella’s Curse e si prospetta molto interessante, dalle dichiarazioni della regista.

Questi film di solito non sono molto apprezzati dalla critica, ma il pubblico invece tende a essere più clemente ed è in grado anche di elevarli a cult. Winnie The Pooh – Blood and Honey, per esempio, è piaciuto molto: anche se la critica gli ha assegnato un punteggio del 3% su Rotten Tomatoes, il pubblico ha alzato l’indice di gradimento addirittura fino al 50%.

Un altro esempio è The Mean One, remake horror del Grinch, classica fiaba natalizia. La critica, infatti, gli ha assegnato il 21%, mentre il pubblico il 49%. Ma come sarà, invece, Cinderella’s Curse?

Cinderella’s Curse, tutto sul remake horror di Cenerentola

Le riprese di Cinderella’s Curse non sono ancora iniziate, ma è stato annunciato che entro ottobre 2023 il film sarà già disponibile sull’AFM, il mercato dei film americano. Si stima, infatti, che il budget sarà piuttosto basso e il film in sé di poche pretese e che quindi scrivere la sceneggiatura, girare e poi montare il tutto non dovrebbe richiedere troppo tempo. Per ora non si sa molto altro e non si conosce neanche il cast (che probabilmente ancora non è stato selezionato).

Per ora non si sa molto della trama, se non che ovviamente si ispirerà enormemente alla fiaba di Cenerentola. Louisa Warren, regista e produttrice, si è detta molto fiera del progetto ed è fiduciosa della sua riuscita: “Questa è una interpretazione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno delle morti davvero orribili per mano della protagonista. Penso che gli amanti del gore si divertiranno un mondo con la mia oscura rivisitazione” ha dichiarato per Bloody Disgusting.

Possiamo notare, però, che anche la storia originale presentava diversi elementi horror, che poi sono stati rimossi dai libri più moderni e nella versione Disney. Per esempio, sapevate che durante la prova della scarpetta, le sorellastre sono così disperate che decidono di amputarsi le dita e altre parti del piede, pur di riuscire a indossare la calzatura di cristallo?