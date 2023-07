Giovanni Allevi smentisce la fake news della sua morte

Il pianista Giovanni Allevi è intervenuto sui social quando alcuni vip hanno condiviso la notizia della sua morte. Si trattava ovviamente di una fake news.

Nelle ultime ore il mondo dei social ha affrontato una grande confusione quando diversi personaggi famosi, anche molto noti, hanno iniziato a condividere la notizia che Giovanni Allevi sarebbe morto. All’improvviso, infatti, è iniziata a circolare questa fake news e lo stesso compositore è stato costretto a intervenire, dichiarando, con la sua sola presenza, che ovviamente non c’è niente di vero in tutto ciò.

Da ormai un anno il musicista non è più molto attivo sui social come prima e ha dovuto prendersi una pausa dalla sua carriera, che fino a pochi anni fa era fittissima di impegni lavorativi. Purtroppo si è ammalato e, come aveva dichiarato lui stesso nel 2022 proprio sui social, sta combattendo contro un mieloma.

“Non ci girerò troppo intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“ aveva scritto nel giugno dell’anno scorso.

Giovanni Allevi, la fake news della morte: “Non ho mai amato così tanto la vita”

Negli scorsi mesi, Giovanni Allevi ha continuato ad aggiornare i fan sulla sua salute, spiegando loro come sta andando il suo percorso di terapia e quali sintomi e quali lotte deve affrontare ogni giorno. Il fatto che sia malato, però, non indica certamente che sia morto! Qualcuno, infatti, ha frainteso delle frasi o ha voluto semplicemente fare uno scherzo di pessimo gusto e, così, è iniziata a circolare la falsa notizia che il compositore non ce l’avesse fatta.

A questo punto è intervenuto Giovanni Allevi in carne e ossa a smentire la notizia, riportando la serenità tra i suoi fan. “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita!”.

Mi era venuto un colpo quando avevo letto la Fake news sulla sua morte.

Dai @giovanniallevi ora devi guarire per mettergliela in quel posto a sti menagrami https://t.co/4v8UJ4pC13 — Daniela Martani (@dany_martani) July 13, 2023

Diversi vip – tra cui Carlo Conti e Daniela Martani – avevano creduto a questa bugia, tanto che hanno condiviso post dedicati a lui, dove lo ricordavano. La stessa Daniela Martani si è risollevata quando ha scoperto la verità e si è scusata con un nuovo post su Twitter: “Mi era venuto un colpo quando avevo letto la fake news sulla sua morte. Dai, Giovanni Allevi, devi guarire per mettergliela in quel posto a ‘sti menagrami“. Auguriamo anche noi al compositore di guarire presto.