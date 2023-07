Mission Impossible – Dead Reckoning: la featurette dell’inseguimento a Venezia

Una nuova featurette della scena presente nel nuovo film della saga di Mission Impossible.

Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno è il nuovo film della saga con Tom Cruise: ecco la nuova featurette della scena dell’inseguimento a Venezia.

Da mercoledì 12 luglio è presente in tutte le sale cinematografiche Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, ultimissimo film della celebre saga con protagonista l’agente Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise. Come noto, il settimo capitolo del franchise è stato girato anche in Italia, per la precisione a Roma e a Venezia.

Mission Impossible – Dead Reckoning: la scena dell’inseguimento a Venezia

Il nuovo film di Mission Impossible non poteva ovviamente essere privo delle classiche scene come quelle incentrate su scontri corpo a corpo o anche sugli inseguimenti che costituiscono una delle caratteristiche principali di questo franchise cinematografico.

Regista del film è stato Christopher McQuarrie, che dopo l’esordio alla regia con Le vie della violenza del 2000 ha diretto Jack Reacher – La prova decisiva del 2012 per poi lanciarsi nella saga di Mission Impossible con la direzione di Rogue Nation del 2015, Fallout del 2018 e infine Dead Reckoning – Parte Uno del 2023.

Tra le ambientazioni del settimo capitolo della saga con Tom Cruise vi sono come detto anche Roma e Venezia. Oltre che nella capitale, il regista ha voluto girare alcune delle scene più spettacolari e adrenaliniche anche nei vicoli del Rione Monti. Al riguardo, è stata diffusa da poco una nuova featurette video: al suo interno, lo stesso McQuarrie si accinge a spiegare il fascino provato nel girare alcune scene del film in una città come Venezia, senza mancare di svelare alcuni dettagli e retroscena sugli inseguimenti che hanno avuto luogo tra le calli e i ponti della città.

Ecco qui di seguito il video.

La trama di Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno

La trama di Mission Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno è incentrata ovviamente su Ethan Hunt (Tom Cruise) e sulla sua squadra dell’IMF. Questi si ritrovano costretti a dover fronteggiare una nuova terribile e pericolosa minaccia che rischia di mettere in serio pericolo la sopravvivenza dell’intera umanità.

Allo scopo di sventare la minaccia e di sconfiggere il loro nuovo nemico, Ethan e la sua squadra intraprendono una durissima missione su scala globale per impedire che l’arma da rintracciare possa cadere nelle mani sbagliate. La prova più dura per Ethan Hunt, che potrebbe con molta probabilità essere spinto a dover sacrificare tutto ciò che ama per la buona riuscita della missione.