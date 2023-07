Deadpool 3, Hugh Jackman indossa il primo costume da Wolverine

Hugh Jackman tornerà a interpretare Wolverine in Deadpool 3 e, dalle prime immagini dal set, sembra proprio che sarà più fedele all’aspetto che ha nei fumetti.

L’uscita di Deadpool 3 al cinema è prevista per il 3 maggio 2024 e i fan sono eccitatissimi all’idea di rivedere sul grande schermi i propri personaggi preferiti. Si sa già che tornerà Ryan Reynolds nel ruolo da protagonista e che lo affiancheranno Leslie Uggams, Emma Corin, Morena Baccarin e, ultimissima notizia, anche Jennifer Garner, che sarà Elektra. Nel cast figura anche Hugh Jackman, che riprenderà il suo iconico ruolo di Wolverine.

L’attore ha interpretato il mutante per tantissimi anni e per tutta la saga di X Men. Il suo personaggio era uscito di scena – sembrava – definitivamente e tragicamente nel 2017, con Logan. Tuttavia, i produttori Marvel hanno convinto l’attore a tornare e a riprendere il ruolo almeno per un’ultima volta, questa volta per la saga di Deadpool.

Al momento Deadpool 3 è in produzione e già circolano diverse foto e notizie dal set. In particolare, sul profilo Instagram ufficiale del film è stata pubblicata una foto che ha fatto impazzire i fan. Si vedono Deadpool e Wolverine che camminano e quest’ultimo indossa proprio il primissimo costume che si vede nei fumetti.

Deadpool 3, Wolverine sarà più fedele ai fumetti

Nel 2017, dopo l’uscita di Logan, Hugh Jackman aveva dichiarato che sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe interpretato l’iconico eroe mutante. A quanto pare, però, i produttori Marvel sono riusciti a convincerlo a tornare, almeno per un ultimo film. Per questo, anche l’attore reciterà in Deadpool 3, al fianco di Ryan Reynolds.

Sembra che questa volta il personaggio sarà più fedele a quello dei fumetti, almeno nell’aspetto. L’attore infatti, da come si vede dalla foto su Instagram, indosserà il classico costume giallo e blu che si vede già nei primi numeri. Nei primi film della saga di X Men diretti da Fox, invece, i membri della squadra indossavano delle uniformi nere, uguali per tutti. In seguito, Wolverine si è mostrato con un’armatura nera o direttamente senza un costume specifico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @deadpoolmovie

Il Wolverine del nuovo film Marvel, invece, è un chiaro richiamo a quello del fumetto. In realtà, l’outfit per essere completo e perfetto dovrebbe essere fornito anche di un elmo e di una maschera, ma ora è presto per sapere se anche l’attore indosserà anche questi accessori. Deadpool 3 sarà diretto da Shwan Levy ed è previsto al cinema per il 3 maggio 2024.