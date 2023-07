Billie Eilish diventa Barbie per il video musicale

Billie Eilish si trasforma in Barbie e lancia sul suo Instagram la canzone What Was I Made For? che sarà presente nel film

La cantante ventunenne vincitrice del Grammy Awards lancia il suo nuovo singolo creato in collaborazione con il fratello Finneas O’Connell. S’intitola What Was I Made For? e il brano farà parte della colonna sonora del prossimo film uscente Barbie, con Margot Robbie. Per il lancio del pezzo, naturalmente la cantante si è creata un look ad hoc che mostra nel teaser del video postato sul suo profilo Instagram.

L’album della soundtrack del film Barbie conterrà brani di numerosi artisti famosi, di cui Eilish fa parte. Prodotto da Mark Ronson, uscirà il 21 luglio, lo stesso giorno dell’uscita nelle sale del film.

Oltre alla Eilish, l’album conterrà brani originali di artisti del calibro di Ava Max, Nicki Minaj, Dua Lipa, Khalid e Ice Spice, solo per citarne alcuni. Altri artisti a sorpresa sarebbero stati rivelati in date successive prima dell’uscita del film. Eilish è stata annunciata come la prima artista a sorpresa della colonna sonora del film con il suo singolo What Was I Made For?, che uscirà il 13 luglio e dopo di lei è stato fatto il nome di Sam Smith, annunciato come il secondo artista a sorpresa per Barbie, con il suo singolo Man I Am in uscita il 21 luglio, lo stesso giorno del film e della colonna sonora di Barbie.

Barbie’ style

Nella clip, che dura 13 secondi, Eilish indossa un vestito giallo vintage, abbottonato, due anelli e un paio di orecchini pendenti dello stesso colore.

Mood perfettamente retrò anni ’60, con l’aggiunta di un cambio look anche per quanto riguarda i capelli che si è fatta tingere di biondo – normalmente scuri – raccolti in una coda di cavallo bionda in stile. A completare il tutto, un make-up minimal dall’effetto nude.

Il video mostra una valigetta

Nel teaser, Eilish è seduta su una sedia davanti a una scrivania di legno mentre apre una valigetta nera decorata con diversi adesivi, tra cui spicca uno grande con la parola “Barbie” scritta in caratteri corsivi.

La clip dura 13 secondi che sono sufficienti però ad inquadrare lo stile del pezzo e soprattutto ad apprezzare la trasformazione di Billie che ha voluto immedesimarsi completamente con il personaggio per l’occasione. Staremo a vedere se anche gli altri performer previsti nell’album Barbie sapranno mantenere lo stesso tenore.