Deadpool 3: Hugh Jackman racconta il duro addestramento di Wolverine

L’attore australiano Hugh Jackman sta per tornare con Wolverine in Deadpool 3. Ha lasciato rivelazioni su tutto l’addestramento per avere il fisico del supereoe della Marvel. Qualche mese fa, nel settembre 2022, arrivò la conferma, proprio da Hugh Jackman su Deadpool 3 e sulla partecipazione di Wolverine, dopo anni di rumors sulla presenza o meno di Jackman.

Cosa ha detto Jackman sul suo duro addestramento per essere Wolverine

Jackman, ai microfoni della CCN, ha raccontato in un’intervista tutti i progetti lavorativi passati e futuri. Tra quelli conclusi da poco, c’è stato il duro allenamento per essere Wolverine, durato per ben 6 mesi consecutivi, prima dell’inizio dell’inizio del set di Deadpool 3, tra dieta ferrea ed esercizi. Jackman ha detto che:

Ho imparato che non puoi affrettarti. Ho imparato che ci vuole tempo. Quindi abbiamo sei mesi da quando finisco a quando inizio le riprese. E non sto facendo nessun altro lavoro. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà il mio lavoro per sei mesi. E sono davvero in forma in questo momento… C’è una cosa che circa otto spettacoli a settimana a Broadway cantando e ballando è che sono in forma e quindi sono sano. Ho un buon punto di partenza e corri. Perchè sto venendo a prenderti!

Deadpool 3: tutto ciò che sappiamo fino ad ora

Si vociferava parecchio sul ritorno di Jackman, dopo il film Logan – The Wolverine del 2017, che lo vide protagonista. Lo stesso Jackman ha detto che tornerà con la prossima pellicola perché è certo di non compromettere gli eventi accaduti in Logan. C’è un ritorno al passato anche tra Jackman e tutte le star di X-Men Origins: Wolverine, amici da tanto tempo. Infatti, i personaggi di Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, e Wolverine saranno legati da un feeling speciale dettato dalla loro amicizia e dalla storia che i loro personaggi affronteranno in tutto il film.

Il tempo di Hugh Jackman a Broadway dovrà essere messo in pausa affinché l’iconico attore degli X-Men si rimetta in forma per il suo ingresso nel più grande MCU attraverso Deadpool 3. Shawn Levy, regista del terzo capitolo cinematografico di Deadpool, ha detto che la produzione del film Ryan Reynolds incomincerà a maggio 2023: il piano rigoroso di Jackman è in atto… Il pubblico vedrà tutta la produzione di Deadpool muoversi attorno al mondo della Marvel, tra nuovi equilibri da far coesistere tra i personaggi e nuovi, inevitabili, scontri. Deadpool 3 arriverà nelle sale cinematografiche americane l’8 novembre 2024.