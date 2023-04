Hugh Jackman si sottopone a nuove biopsie sul viso, il tumore è tornato?

Paura per Hugh Jackman, l’attore si sottopone a nuove biopsie sul viso. Il tumore della pelle che l’ha colpito anni fa è tornato? Il medico ha esortato la star di Wolverine a farsi immediatamente controllare.

Molte volte tendiamo a sottovalutare quello che i medici consigliano ogni anno, la prevenzione è alla base di tutto e purtroppo Hugh Jackman ha “toccato con mano” questo argomento. La star di Wolverine si è dovuto nuovamente sottoporre a nuove biopsie al viso per scongiurare la comparsa di un nuovo tumore della pelle.

Jackman purtroppo era venuto a contatto del cancro al viso anni fa e purtroppo queste formazioni sono recidive, per questo ormai viene monitorato costantemente dal medico. Speriamo che i risultati siano negativi in modo che il nostro super eroe preferito possa tornare alla sua vita di tutti i giorni. Hugh da quando ha scoperto di avere il cancro si batte costantemente in modo che i suoi fan possano prendere la prevenzione sul serio.

La comparsa del cancro per Hugh Jackman

Wolverine, alias Hugh Jackman nel 2013 si è dovuto sottoporre d’urgenza all’asportazione di un cancro della pelle localizzato sul naso, di tipo carcinoma basocellulare. Questa metastasi se presa in tempo, non è particolarmente aggressiva, ma è a forte rischio di recidività nei medesimi punti di localizzazione. Proprio per questo, l’attore si dovette sottoporre nuovamente al medesimo intervento nel 2014 e nel 2017.

Hugh Jackman ha spiegato che questi tumori sono la conseguenza del fatto di essere stato esposto al sole per tutta la sua infanzia, senza mai mettere la protezione solare. Ovviamente in quegli anni l’argomento non era sentito come adesso, motivo per cui l’attore da quando si è ammalato ha iniziato una battaglia di sensibilizzazione per i suoi fan, pubblicando di sovente post sui social, nei quali esorta le persone a proteggere la pelle con la protezione solare alta e recarsi periodicamente dal dermatologo.

You’ve heard me talk about my basal cell carcinomas before. And I’m going to keep talking about them, if need be. If just one person remembers to put on sunscreen with a high SPF, I’m happy. pic.twitter.com/J1srAzWQt0 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 3, 2023

Hugh Jackman: il tumore è tornato?

L’attore protagonista di Wolverine, Hugh Jackman si è mostrato sui social con una grossa benda sul naso, facendo presagire il peggio. L’attore nel suo lungo discorso ha confermato di essersi sottoposto a nuove biopsie sul viso, per scongiurare il ritorno del cancro alla pelle che l’ha colpito quasi dieci anni fa.

Ha voluto comunicarlo ai fan in modo che tutti lo sapessero da lui e non dai giornali, spiegando che appena avrà il risultato tra qualche giorno, sarà sua premura informare tutti sulle sue condizioni di salute. Inoltre, come fa di sovente, Hugh Jackman ha chiesto a tutti di abbracciare l’idea della prevenzione, senza trascurarsi. Ecco che cosa ha detto:

“Voglio che lo sappiate da me, dato che qualcuno potrebbe vedermi per strada, ho appena completato due biopsie cutanee dal mio dottore, che ha visto delle piccolissime cose che potrebbero o non potrebbero essere altri carcinoma basocellulari. Ancora non lo so, ma lo scoprirò tra 2 o 3 giorni e, non appena lo scoprirò, ve lo farò sapere.

Voglio ricordarvi che il carcinoma basocellulare alla pelle è il meno pericoloso tra tutti, ma approfitto di questa opportunità per ricordarvi che il sole sta arrivando. Per favore, applicate la protezione solare. Non importa quanto vogliate abbronzarvi, fidatevi di me. Questo è il risultato di errori commessi 25 anni fa, che stanno dando problemi solo in questi anni. Mettete la protezione solare, vi divertirete comunque…”.