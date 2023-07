Superman Legacy: Anthony Carrigan sarà Metamorpho

L’attore scelto per il ruolo di Metamorpho per il film DC.

Anthnoy Carrigan vestirà i panni di Metamorpho nel film della DC Superman Legacy.

Tra due anni esatti, per la precisione l’11 luglio del 2025, arriverà nei cinema il film della DC Superman Legacy. In attesa dell’arrivo della pellicola, si sta delineando ormai in via definitiva il cast, che ha visto ora l’ingresso anche dell’attore Anthony Carrigan.

Anthony Carrigan è Metamorpho in Superman Legacy

Nuovo membro del cast di Superman Legacy è Anthony Carrigan, cui come rivelato dal The Hollywood Reporter è stata affidata la parte di Metamorpho. Attore statunitense classe 1983, Carrigan ha recitato in Snowpiercer del 2013 di Bong Joon-ho e in Un padre del 2021 di Paul Weitz. Tante le apparizioni anche per il piccolo schermo. Basti pensare ad esempio a Gotham e a The Flash così come pure a The Blacklist e a Barry.

Con Superman Legacy Carrigan prosegue dunque il suo personale rapporto con la DC. Suo nuovo ruolo è quello di Rex Manson/Metamorpho. Si tratta di un supereroe che nei fumetti ha la capacità di tramutare il proprio corpo e di assumere dunque un’infinita varietà di forme. Il personaggio è stato creato nel 1965 da Ramona Fradon e da Bob Haney, e arriva ad un certo punto anche a creare un gruppo denominato The Outsiders diventando membro sia della Justice League che dei Doom Patrol.

Le altre recenti aggiunte al cast di Superman Legacy

Oltre a quello di Carrigan, altri recentissimi ingressi all’interno del cast di Superman Legacy sono quelli di Isabela Merced, Edi Gathegi e Guy Gardner, che interpretano rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e Lanterna Verde. Tre supereroi che affiancheranno Superman e Lois Lane, interpretati invece da David Corenswet e da Rachel Brosnahan.

In seguito a questi annunci in merito al cast, James Gunn, che si occupa anche della sceneggiatura del film, ha voluto spiegare il motivo alla base della presenza così elevata di supereroi all’interno di questo Superman Legacy. Queste le parole del regista in un post sul social Threads:

“Tutti questi personaggi sono necessari alla storia che voglio raccontare nel film. La storia viene sempre prima di tutto. Comunque le figure centrali intorno cui ruoterà tutto saranno Superman e Lois“.

Superman Legacy e il nuovo DC Universe

Superman Legacy rappresenterà l’inizio del nuovo DC Universe, motivo per cui è necessario che nella pellicola venga introdotto il maggior numero possibile di personaggi. Per quanto riguarda la trama del film, questa non sarà incentrata sulle origini di Superman ma sulla crescita di Clark Kent, diviso tra i suoi superpoteri e la sua vita da essere umano.