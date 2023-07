Wanda Nara, il selfie a letto con lui | Non è Mauro Icardi

La showgirl Wanda Nara ha pubblicato un selfie a letto molto particolare, dove non era accompagnata solo dal marito Mauro Icardi.

Nell’ultimo periodo, Wanda Nara ha avviato una nuova carriera nel mondo dello spettacolo in Spagna, dato che è argentina e parla lo spagnolo. Il pubblico spagnolo sembra apprezzarla particolarmente, tanto che è diventata la conduttrice di MasterChef e del Cantante Mascherato, per cui ha ricevuto il premio per “Personaggio rivelazione“. La premiazione è stata molto importante per lei e si è recata a ritirare la statuetta sfoggiando un bellissimo ed elegantissimo abito da sera nero, accompagnata dal marito Mauro Icardi.

Lei e il calciatore sono legati da anni e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Si sono sposati nel 2014 e all’inizio la loro relazione ha fatto molto scalpore, dal momento che all’inizio lei era già sposata con un altro campione di calcio, Maxi Lopez, che era anche amico nonché compagno di squadra dello stesso Icardi, quando giocavano entrambi nella Sampdoria. Dal primo matrimonio ha avuto tre figli, dal secondo due.

La coppia ha partecipato alla premiazione di lei insieme ai cinque figli e, una volta rientrata a casa, la conduttrice ha pubblicato su Instagram un selfie molto sensuale che ha attirato subito like e commenti da parte dei numerosi follower.

Wanda Nara, il selfie a letto con il premio

Dopo essere tornata a casa, Wanda Nara ha voluto festeggiare la sua vittoria insieme al marito e ha postato diversi selfie su Instagram, dove si è mostrata molto sensuale tra le lenzuola, indossando solo una vestaglia rosa che la copriva appena. Sul letto con lei non c’era solo Mauro Icardi, bensì anche la statuetta che aveva appena vinto per Il cantante mascherato spagnolo.

La showgirl ha vinto il premio come “Personaggio rivelazione” della versione spagnola del programma ed è molto fiera di come sta procedendo la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ora che si è un po’ allontanata dal panorama italiano. Ha ringraziato tutti, ma ha sottolineato che il premio migliore che abbia mai ricevuto è “la sua famiglia“, che l’ha sempre sostenuta.

Sul letto insieme a lei c’era anche il marito, che però non compare in tutti gli scatti pubblicati. Non tutti i follower hanno apprezzato il gesto e in molti hanno accusato la conduttrice argentina di star copiando il campione Lionel Messi, che tempo fa aveva scattato delle foto simili: “Ma stai copiando la foto di Lionel Messi?” le hanno scritto tra i commenti. “Non è mica un Oscar, anche meno“.