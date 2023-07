Mara Venier, la replica dopo gli insulti verso la figlia Elisabetta Ferracini

La conduttrice Mara Venier ha risposto agli insulti che lei e la figlia Elisabetta Ferracini hanno ricevuto dopo il concerto di Ultimo.

Nelle ultime ore, Mara Venier è finita in un vortice di critiche dopo aver pubblicato sui social una foto in compagnia della figlia Elisabetta Ferracini, mentre si trovavano allo Stadio Olimpico di Roma, per assistere al concerto del cantante Ultimo. Che cosa ci sarebbe di male in un’esperienza del genere, vi starete chiedendo? Ebbene, gli hater delle due conduttrici hanno avuto da ridire su questa iniziativa.

La stella di Domenica In lavora al cinema e in televisione da quando era adolescente ed è abituata a stare sotto ai riflettori, quindi sa che essere sempre al centro dell’attenzione significa anche poter ricevere delle critiche, non solo complimenti e approvazione. Inoltre, il suo account Instagram è seguitissimo e conta oltre un milione di follower, quindi ogni giorno si interfaccia con le reazioni dei fan.

I fan (anche se forse non andrebbero definiti così) hanno voluto esprimere la propria opinione quando zia Mara ha pubblicato una foto insieme alla sua primogenita, aggiungendo nella descrizione semplicemente “Lisa“, il nomignolo con cui la chiama. Mamma e figlia si trovavano al concerto di Ultimo e, secondo alcuni, non avrebbero dovuto partecipare a un evento simile a un mese di distanza dal terribile lutto che le ha colpite.

Mara Venier ed Elisabetta Ferracini, la replica agli hater

Sfortunatamente, lo scorso 9 giugno è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, direttore dei diritti sportivi in Rai e marito di Elisabetta Ferracini. Per questo, secondo i fan, lei e la madre Mara Venier non avrebbero dovuto partecipare a un concerto a una distanza così breve da un evento così tragico e hanno sommerso il post di commenti e malignità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La presentatrice ha voluto finalmente rispondere postando un’altra foto, scattata sempre durante il concerto di Ultimo del 10 luglio. Questa ritrae lei in lacrime e la figlia che la guarda dolcemente e ha aggiunto queste parole per ringraziare il cantante. “Questa foto dice tutto… grazie Ultimo per avermela mandata … E’ stato un concerto meraviglioso pieno di emozioni … e per due ore mia figlia ha sorriso, è questa è la cosa più importante…… (e adesso scrivete criticate giudicate… non mi frega niente !!!!!) grazie Niccolò“.

Insomma, una risposta tosta da parte di una conduttrice tosta. I fan hanno apprezzato questa replica e hanno apprezzato anche il gesto di partecipare al concerto, che può essere un’idea per svagarsi e distrarsi per qualche ora durante una situazione triste e difficile.