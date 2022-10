Flavio Insinna contro il grande cantante: il duello sarà all’ultimo sangue

Mercoledì prossimo è in arrivo una puntata speciale per il quiz preserale di Rai Uno de L’Eredità: Flavio Insinna è più che mai pronto a sfidare il famoso cantante.

Nella serata di Halloween, lunedì 31 ottobre, riprenderà il via il famosissimo programma del preserale di Rai Uno de L’Eredità. Lo show televisivo arriva quest’anno con qualche settimana di ritardo rispetto agli anni passati.

Causa di ciò il prolungamento di Reazione a Catena a tutto il mese di ottobre. Nella sua prima settimana, L’Eredità riserverà al suo nutrito pubblico già diverse sorprese degne di nota.

Oltre ai classici appuntamenti quotidiani, mercoledì 2 novembre, in prima serata, andrà in onda una puntata speciale, a cui prenderanno parte in veste di concorrenti diversi personaggi famosi, come già accaduto anche altre volte negli anni scorsi.

L’Eredità: mercoledì puntata speciale del programma condotto da Flavio Insinna

L’ultima puntata de L’Eredità che ha visto la partecipazione di personaggi famosi risale allo scorso 21 maggio, con questi ultimi che si sono sfidati tra di loro allo scopo di raccogliere fondi da devolvere all’Ucraina.

I vip che parteciperanno alla puntata del 2 novembre non sono ancora noti, ma ciò che è noto è invece il fatto che il competitor di questa serata su Rai Uno sarà l’ultima puntata dello show di Renato Zero che va in onda invece su Canale5.

Come rivelato dal numero del settimanale DiPiùTv, la puntata del 2 novembre sosterrà una raccolta fondi in favore dell’Unicef, con le eventuali vincite che saranno dunque devolute in beneficenza a sostegno dei bambini bisognosi di tutto il mondo.

Le parole del conduttore de L’Eredità

A parlare del ritorno su Rai Uno del famoso programma de L’Eredità è stato ovviamente il suo presentatore, ovvero Flavio Insinna. Queste le sue parole nel corso di un’intervista al settimanale DiPiùTv: “Questo quiz mi costringe a cercare di essere all’altezza di Fabrizio Frizzi, che lo ha condotto per tantissimi anni. Se oggi conduco il merito è suo“.

Per quanto riguarda i professori del quiz preserale che va in onda su Rai Uno sono stati confermati Andrea Cerelli e Samira Lui, che in queste settimane sta partecipando come concorrente al programma di Tale e Quale Show. Tornando invece a Flavio Insinna, il conduttore sarà protagonista anche di altri progetti, tornando a far parte della giuria della quarta edizione de Il cantante mascherato e recitando poi un ruolo importante anche nel film di Rai Uno La stoccata vincente.