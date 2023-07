Dogman: il trailer del film di Luc Besson

Il trailer ufficiale del thriller di Luc Besson.

Dogman è il nuovissimo film di Luc Besson: il trailer ufficiale della pellicola. Tra più di due mesi, precisamente il prossimo 28 settembre, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Dogman, il nuovissimo thriller diretto dal regista francese Luc Besson e del quale è uscito da poco il primissimo trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Dogman

Dogman è un film distribuito da Lucky Red che segna il grande ritorno di Luc Besson. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense tornerà in sala a quattro anni di distanza dall’ultima volta, ovvero dall’scuita nel 2019 di Anna.

Dopo aver esordito alla regia con Le Dernier Combat del 1983, Besson è diventato ben presto un regista di culto affermandosi come uno dei migliori cineasti della sua generazione. Dopo Nikita del 1990, Besson si è definitivamente consacrato con il cult del 1994 Léon, film con protagonisti una giovane Natalie Portman, Jean Reno e Gary Oldman. Da lì sono poi arrivati diversi altri film apprezzati unanimemente da pubblico e critica come Il Quinto Elemento del 1997 e Lucy del 2014.

Ora, ecco una nuova importante prova con questo Dogman, pellicola le cui riprese in Francia e negli Stati Uniti sono terminate nel corso del 2022 che può essere inclusa all’interno del genere thriller. Ecco di seguito il trailer ufficiale del film in uscita il prossimo 28 di settembre.

Il cast di Dogman

Per quanto riguarda il cast di Dogman, l’attore protagonista del film di Luc Besson è Caleb Landry Jones. Attore statunitense classe 1989, Caleb Landry Jones ha iniziato la sua carriera cinematografica con il cul dei fratelli Coen del 2007 Non è un paese per vecchi. L’attore è poi comparso in diversi altri film di successo, come ad esempio The Social Network di David Fincher e X-Men – L’Inizio di Matthew Vaughn. Degne di menzione anche le interpretazioni in Scappa – Get Out e in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, oltre che nel film del 2019 I morti non muoiono insieme a Bill Murray, Adam Driver e Tilda Swinton.

Al fianco del vincitore a Cannes nel 2021 del premio di miglior attore per il film Nitram vi saranno Jojo T. Gibbs, Michael Garza, Christopher Denham e Marisa Berenson, attrice nello straordinario cult del 1975 di Stanley Kubrick Barry Lyndon.

In merito invece alla trama, con la sceneggiatura opera dello stesso Luc Besson, il thriller dovrebbe essere incentrato sulla storia di un bambino cresciuto insieme ai cani e destinato ad essere salvato da loro anche in futuro.